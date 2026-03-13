Prévu pour le 19 mars, Crimson Desert continue son marketing avec une belle mise en avant de la version PS5 Pro du jeu, dont Digital Foudry ne manque pas de faire les louanges.

À tout juste une semaine de sa sortie, les choses continuent de s’accélérer pour Crimson Desert. En effet, après avoir passé des années à détailler l’immensité de ses mécaniques de jeu et de son monde ouvert, l’heure est aujourd’hui venue pour Pearl Abyss de rassurer des millions de joueurs sur un point qui les taraudait beaucoup : les performances des versions consoles. Car les versions PS5 et Xbox Series auront peut-être mis du temps à faire parler d’elles, mais elles commencent enfin à sortir de l’ombre, et Digital Foundry ne manque pas d’éloges à leur sujet.

Crimson Desert s’annonce comme une vraie claque sur PS5 Pro

Ou tout du moins au sujet de la version PS5 Pro de Crimson Desert, puisque c’est plus précisément de celle-ci dont il est question dans l’immédiat. Dans une vidéo de près de trente minutes, c’est en effet à une pluie d’informations sur la façon dont tourne le titre de Pearl Abyss sur la dernière machine de Sony que nous avons droit, et le constat est sans appel : « Crimson Desert offre sans aucun doute une expérience phénoménale ». De quoi effacer les craintes de se retrouver face à un phénomène à la Cyberpunk 2077, donc.

Digital Foundry va même beaucoup plus loin, puisque Crimson Desert « mérite [selon eux] des félicitations pour avoir proposé quelque chose de véritablement nouveau et révolutionnaire », avec un moteur qui « offre des résultats tout simplement remarquables » et « un monde ouvert unique en son genre grâce à ses détails impressionnants ». Éclairages au ray-tracing, qualité des textures, utilisation du PSSR pour un rendu optimal, la version PS5 Pro de Crimson Desert semble faire tout ce qu’il faut pour assurer la meilleure expérience possible aux joueurs.

Bien sûr, tout n’est pas encore parfait. Digital Foundry note par exemple l’absence de prise en charge de la compensation de faible fréquence d’images (LFC), qui peut parfois entraîner un déchirement de l’image, aux côtés de quelques artefacts ici et là. Tout ceci pourrait néanmoins être corrigé dans la version finale de Crimson Desert, notamment grâce à l’aide du PSSR 2.0 qui est en approche sur PS5 Pro. Mais quoi qu’il en soit, les faits sont là : le titre de Pearl Abyss impressionne déjà largement sur la console de Sony, ce qui est plus que rassurant.

« L’un des meilleurs open world » selon Digital Foundry

Et même au-delà de l’analyse purement technique, John Linneman, le journaliste à l’origine de cette dernière, ne mâche pas ses mots quant il s’agit de parler du jeu en lui-même. « Je n’avais pas ressenti un tel besoin d’explorer depuis des jeux comme Red Dead Redemption 2, ou peut-être The Legend of Zelda: Breath of the Wild » a-t-il déclaré. « C’est sans aucun doute l’une des meilleures expériences en monde ouvert que j’ai jamais vécues ». Voilà qui donne furieusement envie. En espérant que les versions PS5 et Xbox Series soient elles aussi à la hauteur.

