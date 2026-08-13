Officialisé il y a quelques semaines par Pearl Abyss, le premier DLC de Crimson Desert ne se fera pas attendre bien longtemps puisque le studio confirme sa sortie pour 2026.

En cette période de bilan financier pour de nombreuses entreprises, les nouvelles pleuvent de tous les côtés. Et en particulier de celui de Pearl Abyss, qui a profité de cette occasion pour nous dresser un joli tableau de l’avenir de Crimson Desert, aka l’un des plus gros hits de cette année 2026. Car non seulement le studio a révélé son intention d’en étendre l’univers via de nombreux projets, comme des suites par exemple, mais en plus nous avons pu obtenir la confirmation que le premier gros DLC du jeu débarquera dès cette année.

Le DLC de Crimson Desert sortira en 2026, c'est confirmé

Officialisé en juin dernier par Pearl Abyss, qui déclarait alors être « en train d’explorer diverses façons de faire passer Crimson Desert au niveau supérieur » grâce à ce dernier, le DLC du jeu reste pour l’heure un grand mystère. Tout ce que nous savons, c’est qu’il aura pour objectif de s’imposer comme « un ajout significatif » à l’aventure des joueurs, et que l’équipe travaille déjà dur sur celui-ci pour pouvoir le livrer le plus rapidement possible à la communauté. Et il faut croire que cela porte déjà ses fruits, puisque sa sortie est désormais officialisée pour 2026.

« Nous sommes actuellement en train de développer le premier DLC dans le but d’offrir une nouvelle expérience de jeu, et nous prévoyons de le sortir dans le courant de cette année », indique en effet Pearl Abyss dans son dernier rapport financier. Avant de rappeler, alors, que sa sortie s’inscrit dans le cadre de « diverses stratégies de développement pour Crimson Desert », qui vise à délivrer « des contenus téléchargeables et des extensions sur d’autres plateformes » pour « prolonger son cycle de développement grâce à un flux régulier de mises à jour ».

Malheureusement, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment, les créateurs du jeu n’étant toujours pas prêts à nous en dire davantage au sujet de ce futur DLC dans l’immédiat. Mais la bonne nouvelle, c’est que nous n’aurons plus à attendre bien longtemps avant d’en apprendre plus, puisque Pearl Abyss annonce que « les détails concernant sa structure, sa tarification et sa date de lancement précise seront communiqués au cours du troisième trimestre ». Soit, pour le dire autrement, d'ici octobre au plus tard.

© Pearl Abyss.

Les mises à jour gratuites continuent

En attendant de découvrir ce que nous réserve le DLC de Crimson Desert, décrit comme « radicalement différent, tant dans son cadre que dans son échelle ou sa taille » par Pearl Abyss il y a maintenant plusieurs semaines, les joueurs peuvent néanmoins s’attendre à de nouvelles mises à jour gratuites apportant leur lot de nouveautés. L’une des dernières en date, déployée le 1er août dernier, a par exemple introduit de nombreuses améliorations dans le système de commerce, en plus de retravailler le système de banque et d’apporter divers correctifs.

Source : Pearl Abyss