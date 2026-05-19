Deux mois après sa sortie, Crimson Desert continue d'occuper les joueurs à faire autre chose que la quête principale, et il semblerait qu'ils passent un bon moment à simplement explorer le vaste monde du jeu.

Cela fait en effet tout pile deux mois que Crimson Desert est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Pourtant, après tout ce temps, il semblerait, en tout cas d'après les statistiques des utilisateurs Steam, que les joueurs ne se pressent pas pour terminer l'histoire principale de Kliff et qu'ils prennent davantage de plaisir à simplement se perdre dans le gigantesque monde de Pywell. Ce qui cadre justement plutôt bien avec l'intention de Pearl Abyss avec son dernier projet ambitieux en date.

L'histoire de Crimson Desert ne captive pas autant que l'exploration de son monde ouvert

Projet issu d'un studio spécialisé dans les MMO oblige, Crimson Desert a surtout su attirer son public par la proposition extrêmement généreuse de son monde ouvert, qui regorge d'activités à entreprendre, d'endroits à explorer et de mystères à élucider. L'histoire du jeu se place finalement davantage comme un fil rouge que comme le véritable cœur du titre, et on s'en rend bien compte avec les statistiques des utilisateurs Steam.

Même deux mois après la sortie de Crimson Desert, on constate en effet que seulement 6,8% des joueurs Steam ont débloqué le succès indiquant qu'ils ont terminé toutes les quêtes principales du jeu. Autre donnée édifiante : seulement 25,4% des utilisateurs de la plateforme de Valve ont en réalité quitté Hernand, la première région du jeu. D'un côté, on peut y voir le signe que l'exploration du monde ouvert de Pywell et l'aspect « bac-à-sable médiéval-fantastique » que propose le jeu captive davantage son public que l'histoire. D'un point de vue plus pessimiste, on peut interpréter cela comme une lassitude des joueurs, qui auraient fini par lâcher Crimson Desert en voyant à quel point il peut être chronophage.

Au vu notamment des réactions sous la publication de Zephryss sur X.com, qui a relevé le faible pourcentage de complétion de l'histoire de Crimson Desert sur Steam, il s'avèrerait toutefois que la première hypothèse soit la plus vraisemblable. De nombreux utilisateurs ont en effet indiqué qu'ils apprécient juste de prendre leur temps sur le jeu et de se perdre dans l'exploration de Pywell. Il semblerait donc que Pearl Abyss a atteint son objectif avec un monde ouvert qui invite efficacement au voyage et à simplement profiter de l'immense bac-à-sable que Crimson Desert met à disposition des joueurs.

Sources : Steam ; X.com