Des joueurs de Crimson Desert ont fait des découvertes devenues virales qui ont provoqué un scandale et le studio a rapidement dû réagir pour s'expliquer et tenter de calmer le jeu.

Depuis sa sortie ce 19 mars 2026, Crimson Desert a connu un lancement en demi-teinte. D'une part, il a déjà dépassé le seuil symbolique des 2 millions de ventes. De l'autre cependant, beaucoup ont rencontré de grosses difficultés dans les premières heures de jeu, la faute à des contrôles maintes fois pointés du doigt, entre autres dans nos colonnes, résultant en des évaluations « moyennes » sur Steam. Pearl Abyss a réagi avec plusieurs mises à jour d'urgence. Mais c'était sans compter sur un autre problème qui l'a plongé dans une vive polémique.

IA-t-il un gros problème sur Crimson Desert ?

En plus d'un début de jeu qui en a dérouté plus d'un, Crimson Desert se retrouve donc sous le feu d'une polémique en lien avec la découverte d'assets comme des tableaux générés par l'IA, avec des représentations cauchemardesques comme cet outil controversé sait si bien le faire. Cette découverte a rapidement fait le tour de la Toile et provoqué un véritablé tollé auprès des joueurs, plusieurs demandant même un remboursement, avançant que Pearl Abyss n'a pas été honnête en omettant notamment de signaler sur la page Steam du jeu l'utilisation d'IA générative, ce qui est d'ailleurs contraire à la politique de la plateforme de Valve.

Le studio coréen derrière Crimson Desert a rapidement réagi et tenté calmer le jeu. Et sa réponse est à s'y méprendre très proche de celle de Sandfall Interactive concernant Clair Obscur Expedition 33. « Au cours du développement, certains éléments visuels 2D ont été créés lors des premières itérations à l'aide d'outils génératifs d'IA expérimentaux. Ces éléments nous ont permis d'explorer rapidement l'ambiance et le ton lors des premières phases de production. Cependant, nous avons toujours eu l'intention de remplacer ces éléments, après la finalisation et la validation par nos équipes artistiques et de développement, par des créations conformes à nos exigences de qualité et à notre direction artistique ».

Certains joueurs voient toutefois de telles excuses d'un œil suspicieux, compte tenu du fait que Crimson Desert est en développement depuis sept ans, et que l'IA générative n'a vraiment commencé à décoller que depuis deux ou trois ans. À moins que le développement du jeu n'ait véritablement débuté ces dernières années, mais cela apparaît également peu probable compte tenu de son échelle titanesque et la complexité de ses systèmes.

Rétropédalage d'urgence

Cet argumentaire que l'on retrouve notamment sur le compte X.com officiel de Crimson Desert ressemble également étrangement à celui de Larian Studios concernant Divinity, avant que les vives critiques ne les contraignent à rétropédaler. Pour l'instant, Pearl Abyss « procède à un audit complet de tous les éléments du jeu et prend des mesures pour remplacer tout contenu affecté ». Le studio coréen n'a cependant pas précisé de date pour voir les éléments controversés de Crimson Desert disparaître au profit de créations humaines.

Source : Crimson Desert sur X.com