Crimson Desert n'est plus qu'à quelques encablures de son premier gros DLC narratif, et le jeu continue de se mettre à jour. Il reçoit aujourd'hui son nouveau patch 2.02.00 et, s'il y a majoritairement des corrections de bugs, on notera surtout l'ajout d'une fonctionnalité hyper attendue par certains fans : le cross save, qui vous permettra de suivre votre partie peu importe la plateforme.

La nouvelle mise à jour de Crimson Desert ajoute enfin le Cross Save

On ne compte plus le nombre de mises à jour qu'a déjà reçues Crimson Desert depuis sa sortie, avec un nombre incalculable de contenus ajoutés et ce, gratuitement. Le 15 octobre prochain, il recevra cependant sa première extension payante qui promet une fois de plus des dizaines d'heures de jeu supplémentaires, mais avant ça, il prépare doucement le terrain. La mise à jour 2.02.00 déployée ce mois de septembre 2026 ajoute notamment le Cross Save, qui va vous permettre de poursuivre la même aventure sur tous les supports. Pratique si vous avez le jeu sur différentes plateformes. Pour le reste, le patch de Crimson Desert se contente de corriger un maximum de bugs une fois de plus, dont des plantages ou encore des problèmes qui pouvaient bloquer la progression.

Notes complète du patch 2.02.00 sur consoles et PC

Contenus

Correction de l'erreur où l'inventaire des PNJ restait invisible lorsqu'ils étaient éclairés avec la lanterne.

Correction de l'erreur où le système de logement ne s'activait pas lors de la plantation de la bannière au camp de la Colline du loup si l'inventaire était plein.

Rectification de l'erreur empêchant la libération de la Forteresse de Thornbriar.

Correction de l'erreur où certains objets disparaissaient de la réserve de marchandises lors du chargement de sauvegardes spécifiques.

Correction de l'erreur où la lettre disparaissait sous certaines conditions lors de la quête « Le message d'Alustin », bloquant ainsi la progression.

Contrôles de Crimson Desert

Correction de l'erreur où l'enchaînement de la compétence « Frappe ciblée renforcée : Descente » après « Frappe ciblée : Saut » ne s'exécutait pas correctement dans certaines situations.

l'IU

Correction de l'erreur où le texte de l'interface graphique se mettait à trembler sous certaines conditions.

Graphismes et Paramètres de Crimson Desert

Correction de l'erreur où le jeu plantait lors du lancement d'une nouvelle partie lorsque la génération d'images DLSS était activée.

Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Correction de l'erreur où l'arabe ne s'affichait pas correctement.

Autres corrections de Crimson Desert

Atténuation du bruit visuel trop prononcé sur les armures dans les environnements intérieurs.

Correction de l'erreur où le bandeau en tissu de corbeau donnait une apparence anormale à Kliff sous certains paramètres graphiques spécifiques.

Source : Crimson Desert officiel