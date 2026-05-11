Crimson Desert ne s'arrête plus et reçoit encore une mise à jour imposante avec tout un tas de nouveautés. Les fans de la première heure, et même ceux qui étaient quelque peu déçus au lancement du jeu devraient être clairement satisfaits de ce qui arrive. Le jeu va en effet respecter l'une de ses promesses et plus encore. Il n'oublie pas également de corriger une pelletée de bugs divers et variés.

Crimson Desert va faire plaisir aux joueurs avec cette nouvelle mise à jour imposante

Petit à petit, Crimson Desert est en train de nous faire une No Man's Sky. Pearl Abyss ne se laisse aucun répit et met son jeu à jour à une vitesse assez surprenante. Alors qu'il est disponible depuis le 19 mars, il a tellement reçu d'ajouts et de nouveautés que son aventure a déjà grandement changé, et dans la bonne direction si l'on en croit les retours de la communauté. L'une des promesses faites aux joueurs avant même la sortie du jeu va d'ailleurs être tenue avec cette nouvelle grosse mise à jour. À la sortie, les joueurs étaient partagés concernant le système de monture, pas suffisamment généreux. Certains animaux n'étaient en effet que des montures temporaires à utiliser à l'occasion, mais c'est désormais de l'histoire ancienne.

Avec la mise à jour 1.06, Crimson Desert permet enfin aux joueurs de dresser différents animaux pour en faire leur monture : ours, sangliers, loups, cerfs, chèvres de montagne, oiseaux kuku, iguanes, rapaces, chameaux, lions et tigres peuvent désormais être apprivoisés. Les animaux féroces devront être capturés par la force tandis que les créatures plus calmes répondront aux mêmes règles que le reste des animaux de compagnie.

Autre fonctionnalité hyper attendue, la possibilité de récupérer les matériaux utilisés lors de l'amélioration de l'équipement. On notera également d'autres petits ajouts comme de nouvelles compétences pour Oongka, l'ajout de fourreaux apparents pour les armes visibles sur le personnage ou encore de nouveaux objets.

Notes importantes de la mise à jour 1.06 sur consoles et PC

Vous trouverez ici l'essentiel des points important de la mise à jour 1.06 sur PS5, Xbox Series et PC. Une tonne de correctifs et autres ajustements sont également de la partie et détaillé dans les notes complètes.

Nouvelles montures disponibles Certains animaux peuvent désormais être enregistrés comme montures spéciales après avoir gagné leur confiance. Liste des animaux qui peuvent devenir des montures dans Crimson Desert : ours, sangliers, loups, cerfs, chèvres de montagne, oiseaux kuku, iguanes, rapaces, chameaux, lions et tigres Les animaux féroces peuvent être apprivoisés en les maîtrisant et en les nourrissant. Certaines espèces nécessitent des méthodes uniques pour être apprivoisées. Vous pouvez nourrir votre monture tout en la chevauchant en sélectionnant un aliment dans votre inventaire et en choisissant « Nourrir ».

Ajout d'un nouvel onglet pour les montures spéciales à l'interface d'inventaire.

Les selles ne font plus partie de l'apparence par défaut des montures spéciales et peuvent désormais être équipées.

Les pièces d'équipement pour les montures peuvent être installées dans l'onglet « Montures spéciales ».

Des selles pour montures spéciales peuvent être achetées dans des selleries de différentes villes de Crimson Desert.

Fonction Extraction et autres ajouts

Ajout d'une fonction « Extraction » permettant de récupérer les matériaux utilisés pour améliorer l'équipement. Les matériaux utilisés pour le raffinage des équipements peuvent être partiellement récupérés. L'extraction peut être effectuée pour un seul niveau de raffinement ou jusqu'au niveau de raffinement de base, qui est le niveau de raffinement de l'équipement lors de son acquisition initiale. L'extraction d'équipement affecte uniquement son niveau de raffinement et ne détruit pas l'objet.

permettant de récupérer les matériaux utilisés pour améliorer l'équipement. La quantité d'objets récupérés variera en fonction de leur type. Les matériaux spéciaux tels que les artefacts et les écailles d'Aeserion sont récupérés à 100 % de la quantité utilisée. Les matériaux courants tels que le minerai de fer, le minerai de cuivre et l'héliotrope sont récupérés à environ 70 % de la quantité utilisée.

Ajout de nouvelles compétences de combat à mains nues pour Oongka

De nouveaux fourreaux sont ajoutés pour les épées. Ajout d'une option « Affichage du fourreau » permettant de choisir si le fourreau de votre personnage est visible.

Ajout de l'objet « Sceau de la Vaillance ». Lorsqu'il est équipé, les chiens de compagnie attaqueront les ennemis. Cet objet peut être acheté auprès du PNJ de la Boutique Secrète à Pororin.

Ajout d'une machine à pinces au Laughing Marionette.

Autre notes du patch 1.06 de Crimson Desert

Certains équipements, comme les Visions, ont été améliorés afin qu'ils puissent désormais être améliorés, et des emplacements pour équiper l'équipement abyssal ont été ajoutés.

Les résistances élémentaires de certaines capes ont été ajustées pour mieux correspondre à leurs caractéristiques.

Ajout des fonctions « Tout nettoyer », « Tout abattre » et « Obtenir toutes les graines » à l’inventaire.

Ajout de nouvelles méthodes pour obtenir des connaissances auparavant inaccessibles pour certaines factions.

Le raffinement a été modifié pour utiliser un équipement identique, de sorte qu'il n'est disponible que jusqu'au niveau précédant immédiatement celui où un artefact abyssal est requis.

Certains objets ont été améliorés afin qu'ils puissent désormais être empilés.

Articles concernés : Meubles et objets de décoration

Combat de Crimson Desert

Amélioration des animations de posture et de déplacement par défaut lors des combats à mains nues.

La compétence « Éclair aveuglant » a été modifiée afin qu'elle puisse désormais être utilisée même sans arme équipée.

Ajout d'effets supplémentaires lors du tir avec les canons à deux mains.

Ajustement de la puissance d'attaque de base des canons à deux mains.

Des enchaînements d'attaques améliorés qui font suite à la compétence de combat à mains nues « Coup de pied circulaire ».

Amélioration du ciblage lors de l'utilisation d'armes à distance contre de petits animaux.

Commandes de Crimson Desert

Facilité accrue pour le placement des objets sur les étagères lors de la décoration de la maison.

Ajout d'une animation qui se déclenche lorsque vous ne parvenez pas à tourner complètement une grande vanne.

Amélioration du système permettant de franchir les fenêtres, qui peut désormais être utilisé des deux côtés tout en étant accroché à un mur.

Amélioration de l'angle de la caméra : après avoir suivi un PNJ pendant un certain temps, elle s'ajuste automatiquement pour s'aligner sur la direction de déplacement du joueur.

Interface utilisateur de Crimson Desert

Amélioration des menus de personnalisation des personnages et de teinture pour afficher la quantité de monnaie que vous transportez.

Ajout d'une fonction de recherche au menu Compétences permettant de rechercher des compétences spécifiques.

Amélioration du système de pêche : le guide correspondant s’affiche également pendant l’attente.

Amélioration de l'interface utilisateur des instituts de recherche pour la rendre plus intuitive.

Graphismes et paramètres de Crimson Desert