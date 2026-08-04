Crimson Desert vient de recevoir trois patchs coup sur coup avec des améliorations notables sur la qualité de vie et des corrections de bugs gênants. Vous allez être ravis d'apprendre que les récents plantages critiques sont d'ores et déjà corrigés.

Alors que Crimson Desert a eu droit à l'imposante mise à jour 1.16.0 qui a ajouté un grand nombre de nouveautés et correctifs, ce sont désormais deux nouveaux patchs qui ont été déployés à la chaîne. Les hotfix 1.16.1, 1.16.2 et 1.16.3 ont été mis en ligne ces derniers jours pour ajuster la dernière mise à jour en corrigeant quelques bugs supplémentaires, dont certains sont apparus avec la dernière update justement.

Trois mises à jour de plus pour Crimson Desert

Pas de gros changements avec ces petits patchs de Crimson Desert, mais des correctifs bienvenus. Tous ont été déployés ces derniers jours sur PS5, Xbox Series et PC, le dernier en date, le hotfix 1.16.3, vient quant à lui tout juste de sortir. Parmi les modifications majeures, on note les corrections rapides des crashs qui pouvaient survenir lors du chargement du jeu, ou encore les bugs d'affichage avec certains matériels AMD. Les plantages qui pouvaient arriver sur Mac ont eux aussi été rectifiés. Enfin, le hotfix 1.16.3, disponible dès maintenant pour Crimson Desert, corrige quant à lui un problème qui pouvait provoquer des bugs d'affichage très gênants lors de la sauvegarde ou du chargement d'une partie.

Les détails des patchs 1.16.1, 1.16.2 et 1.16.3 sur tous les supports

Tous les patchs correctifs sont désormais disponibles sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous êtes connecté à internet, Crimson Desert devrait se mettre à jour automatiquement vers la version la plus récente.

Hotfix 1.16.1 de Crimson Desert du 2 aout 2026 1h00 Correction du problème où, après avoir chargé des marchandises à l'Atelier de carrioles d'une région pendant le commerce, l'interface des dépôts disponibles au camp, comme le Dépôt personnel, la Mangeoire ou le coffre de récolte, s'affichait comme l'interface de chargement de la carriole.



Hotfix 1.16.02 de Crimson Desert du 3 aout 2026 14h40 Correction de l'erreur où, dans certaines situations, l'écran de chargement du jeu restait bloqué ou noir après avoir chargé une sauvegarde. [AMD] Rectification de l'erreur d’affichage sur les cartes graphiques Radeon RX 9070 XT ou supérieures lorsque la fonction Ray Regeneration était activée. [Mac] Correction de l'erreur où un crash survenait au lancement du jeu lorsque l’option « MetalFX Denoising Upscaler » était activée sur Mac. Suppression de l’erreur qui empêchait d’utiliser les fonctions de décoration intérieure du mode Décoration dans certaines situations.



Hotfix 1.16.03 de Crimson Desert du 4 aout 2026 4h50 Correction de l'erreur où le bouclier du personnage disparaissait lors de la sauvegarde et du chargement d'une partie, après être passé en ambidextrie tout en ayant un bouclier spécifique équipé



Source : Crimson Desert officiel