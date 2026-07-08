Crimson Desert reçoit un nouveau patch juste après la sortie de sa dernière grosse mise à jour. Un hotfix qui corrige la plupart des bugs majeurs les plus récents.

Pearl Abyss ne chôme pas, alors que la mise à jour 1.13.00 de Crimson Desert a été publiée il y a peu, le studio déploie un petit patch pour corriger les plus gros problèmes. Il n'y a pas de nouveautés majeures cette fois, tout le contenu gratuit a déjà été donné avec la dernière update. Ici, ce ne sont que des correctifs importants qui sont déployés sur consoles et PC, voici tout ce qui change.

Crimson Desert reçoit un nouveau patch après sa grosse mise à jour

La mise à jour 1.13.00 de Crimson Desert ajoutait une quantité astronomique de contenus gratuits. On a eu le droit par exemple à des dizaines de nouvelles pièces d'équipement pour chacun des personnages ou encore de nouvelles recettes. Un grand nombre d'améliorations ont aussi été déployées pour l'interface utilisateur et le gameplay. Il y a également eu une grande quantité de correctifs qui touchaient à pratiquement tous les aspects du jeu. Mais comme c'est souvent le cas avec les mises à jour importantes comme celle-ci, de nouveaux petits problèmes se sont infiltrés en cours de route.

Avec le patch 1.13.01, Crimson Desert s'offre une seconde vague de correctifs et s'attaque directement aux plus gros problèmes. Le hotfix corrige notamment un plantage qui pouvait survenir en se déplaçant avec un ours, mais aussi un problème d'affichage qui faisait que le personnage joué pouvait parfois mal s'afficher à l'écran. Plus ennuyeux encore, certaines récompenses de quêtes ou d'exploration pouvaient ne pas être distribuées, chose qui est désormais résolue également. En revanche, rien n'indique qu'une indemnité rétroactive a été mise en place pour les joueurs concernés par le problème.

Par ailleurs, Pearl Abyss a publié un aperçu des autres bugs connus sur lequel le studio travaille actuellement. Ils seront corrigés dans de futures mises à jour.

Notes complètes du patch 1.13.01 sur consoles et PC

Correction de l'erreur où un plantage survenait parfois en montant ou en se déplaçant sur un ours.

suppression du problème où le rendu du personnage s'affichait parfois de manière anormale sur les consoles et les configurations AMD.

Correction de l'erreur où Oongka ne suivait pas Kliff dans certaines cinématiques de la quête principale.

Le bug où les récompenses de certains défis n'étaient pas distribuées a été corrigé.

Correction de l'erreur où il était impossible de libérer les Ruines de Hohenmark.

Rectification du bug où la nourriture du mangeoire ne diminuait pas. Même lorsque le bétail du ranch se nourrissait à proximité.

Correction de l'erreur où le taux de rafraîchissement d'image diminuait dans certains environnements.

source : Crimson Desert officiel