Crimson Desert passe ainsi en version 1.09.00, un peu plus d'une semaine seulement après la dernière mise à jour en date, prouvant une fois de plus que le studio coréen Pearl Abyss se montre particulièrement réactif s'agissant d'améliorer et corriger jeu d'aventure en monde massivement populaire. Il montre également que les développeurs sont à l'écoute de la communauté en apportant de nombreux changements que les joueurs demandaient ardemment.

Nouvelle mise à jour fonctionnelle adoptée par Crimson Desert

Parmi les nouveautés les plus importantes à rapporter des notes de la mise à jour 1.09.00 de Crimson Desert est sans conteste l'introduction d'une fonctionnalité que les fans réclament à cor et à cri depuis la sortie du jeu : la possibilité de reconfigurer les touches des contrôles à la manette. Pearl Abyss n'a cessé d'améliorer son dernier opus depuis mars, mais a d'abord commencé par les contrôles au clavier/souris, objet également de vives critiques de la part des joueurs. Que les adeptes de la manette se rassurent, voilà que leur vœu a enfin été exaucé avec l'ajout d'un remappage des boutons pour les contrôleurs.

La nouvelle mise à jour de Crimson Desert introduit également une trentaine d'espèces de petits animaux qu'il sera possible d'adopter comme animaux de compagnie, enrichissant ainsi la panoplie déjà impressionnante d'options de personnalisation dans le domaine L'équipe a également ajouté des animations pour interagir avec les animaux, afin de renforcer encore l'aspect immersif déjà très solide du titre.

Dernier point majeur à retenir de la mise à jour 1.09.00 de Crimson Desert : l'ajout de nouvelles compétences pour Damiane et Oongka, histoire de continuer à étoffer la liste des aptitudes des deux autres personnages jouables du jeu. Mise à jour oblige, elle vient également corriger divers bugs gênants, comme vous pouvez le constater en détail via notamment la page dédiée aux notes du patch 1.09.00 sur Steam.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Source : Steam