En l'état, Crimson Desert est déjà un titre qui propose une expérience assez rare dans un jeu vidéo en proposant une aventure extrêmement riche dans un vaste monde médiéval fantastique. Outre des combats de boss épiques ou des sièges impliquant de grandes armées, une grande part du titre de Pearl Abyss s'avère aussi immersif qu'un Red Dead Redemption 2, avec de nombreuses activités plutôt mondaines dans un tel univers. Mais en y rajoutant quelques mods, cela se transforme en une expérience encore plus réaliste, et une certaine niche de joueurs espère de plus amples évolutions dans cette direction.

Le monde sauvage de Crimson Desert encore plus immersif

Tandis que certains préfèrent se concentrer sur la quête principale ou cherchent le meilleur équipement pour devenir encore plus puissant, ou encore testent les possibilités les plus folles d'éliminer des boss particulièrement coriaces, d'autres aiment Crimson Desert pour son aspect « simulation de vie » dans un monde médiéval fantastique. Des activités comme gérer sa ferme, faire pousser des fruits et légumes, pêcher et cuisiner semble grandement les satisfaire, même s'ils ont l'impression que, malgré une expérience déjà très riche, manque encore de profondeur.

C'est alors qu'entrent en jeu de premiers mods pour transformer Crimson Desert en véritable jeu de survie médiéval. Le mod par claramercury, intitulé « Cut Content Restored Food Risk System », qui restaure donc du contenu coupé de la version finale du jeu, permet par exemple de gérer des risques alimentaires comme l'empoisonnement, des nausées ou autres malus liés à la consommation d'aliments avariés. Un autre mod par 4yr0n94, intitulé « Be Hungry », instaure comme son nom l'indique des pénalités dans le cas où le joueur sauterait des repas.

Avec un peu d'huile de coude, en ajoutant d'autres fonctionnalités de simulation de vie comme le besoin de dormir, une meilleure gestion des blessures et autres, il seront donc totalement possible de faire de Crimson Desert un jeu de survie digne de ce nom. Compte tenu du succès de ce genre d'expérience, beaucoup de joueurs déjà piqués par la proposition de Pearl Abyss semblent en tout cas très réceptif à cette idée. Reste maintenant à voir si le studio coréen fera son possible pour rendre la chose réalisable.

©Jérémy.H "KiKiToès" pour Gameblog

Source : Nexus Mods