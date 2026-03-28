Depuis la sortie de sa première mise à jour majeure et malgré diverses polémiques notamment au niveau des performances et de l'utilisation un brin malhabile d'IA générative, Crimson Desert a connu un lancement globalement réussi. À tel point que son studio commence déjà à dresser des plans pour la suite de ses projets, et que des discussions interne ont apparemment eu lieu pour déterminer ce que Pearl Abyss pourrait encore ajouter au gigantesque monde de Pywell. Parmi les sujets les plus importants, un qui continue de faire les beaux jours d'un certain Skyrim, même 15 ans après sa sortie.

Bientôt un monde encore plus ouvert pour Crimson Desert ?

Si l'on en croit un rapport du site coréen INVEN, Pearl Abyss aurait récemment tenu une réunion avec ses actionnaires, qui lui ont demandé quels sont ses plans pour la suite, en incluant notamment Crimson Desert dans la discussion. Outre le fait que le studio aurait démarré une phase de R&D sur la possibilité de le porter sur Nintendo Switch 2, une question avait trait aux projets des équipes pour y ajouter le support des mods, un élément particulièrement populaire et qui permet de fidéliser une communauté pendant potentiellement des années.

Heo Jin-young, PDG de Pearl Abyss, a répondu que l'équipe a discuté en interne de différentes idées concernant la prise en charge officielle des mods pour Crimson Desert. Il a cependant évoqué que des défis subsistent. « Fournir des outils de modding nécessiterait de divulguer une partie importante du moteur, il n'y a donc pas encore de plans concrets à l'heure actuelle, mais nous réfléchissons à une telle éventualité », a-t-il déclaré.

Grâce à son univers à la fois fantastique et très immersif s'inspirant de canons du genre comme Red Dead Redemption 2, Crimson Desert serait clairement un candidat parfait pour le support des mods, qui permettrait à la communauté de continuer à le faire vivre pendant encore bien des années. Pearl Abyss ne souhaite toutefois pas rendre des informations sensibles de leur code et moteur accessible à tout le monde, ce qui est assez compréhensible. L'attente est en tout cas là. « Ça va être le Skyrim 2 s'ils font ça et qu'ils gèrent ça bien », s’enthousiasme par exemple un fan. Il faudra donc patienter et voir comment le studio coréen va aborder ce sujet très important pour de nombreux joueurs.

© Pearl Abyss

Source : INVEN