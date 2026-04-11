En attendant de voir ce que son studio va ajouter à Crimson Desert, une fonctionnalité que tous les joueurs attendaient est enfin disponible par l'entremise d'un mod.

Avec son gigantesque monde ouvert bac-à-sable propice à l'aventure et son histoire assez dispensable, beaucoup de joueurs ont questionné le choix de Pearl Abyss d'imposer trois personnages jouables dans Crimson Desert, que sont Kliff, le protagoniste principal d'une part, et Damiane et Oongka d'autre part. Compte tenu de leurs précédents jeux, beaucoup auraient préféré pouvoir créer leur propre personnage pour mieux s'immerger dans l'univers de Pywell. À défaut de mieux, il existe désormais une alternative officieuse en ce sens.

Important Kliffting pour le personnage principal de Crimson Desert

Kliff a beau avoir une plutôt bonne tête, beaucoup regrettent de ne pas pouvoir arpenter Crimson Desert avec leur propre personnage, plutôt qu'un « Jon Snow de wish ». En attendant que Pearl Abyss, assez à l'écoute de sa communauté, n'imagine potentiellement une solution, les moddeurs répondent présent pour répondre aux suppliques des joueurs. C'est ainsi qu'entre en scène le mode Character Creator - Female par Khione95, téléchargeable sur Nexus Mods, et donc accessible exclusivement sur PC.

Ce nouveau mod déjà très populaire permet, comme son nom l'indique, de créer son propre personnage dans Crimson Desert en remplaçant Kliff par un personnage féminin, avec 98 visages et 159 styles de coiffures, en passant par le coiffeur, déblocable en développant le camp des Crinières Grises. À noter que le moddeur travaille également sur une version permettant de créer un personnage masculin. Il convient toutefois de prévenir qu'il s'agit d'un mod encore en développement, qui peut donc compter des bugs d'affichage, ou encore des bugs d'animation au niveau de l'équipement, le corps de Kliff étant plus massif que celui du personnage féminin, qui reprend le squelette de celui de Damiane. Le moddeur continue de peaufiner sa formule et de le mettre à jour.

De plus, utiliser des mods alors que Crimson Desert continue également de se mettre à jour comporte le risque qu'ils ne fonctionnent plus, voire cassent totalement le jeu une fois le titre passé à une nouvelle version en attendant que les moddeurs mettent à jour leurs créations. Si toutefois vous souhaitez essayer ce créateur de personnage, voici la marche à suivre.

Crédits : Khione95

Comment installer le créateur de personnage

Installer ce créateur de personnage féminin de Khione95 sur Crimson Desert requiert plusieurs étapes :

Tout d'abord, il faut en priorité télécharger JSON Mod Manager, un outil qui va installer les mods à votre place, et le cas échéant les désinstaller de manière « propre », pour éviter de casser le jeu.

Ensuite, il est préférable d'également télécharger Kliff Female Voice. Puisque le mod change l'apparence du protagoniste principal pour en faire une femme, il est plus agréable d'avoir une voix correspondante.

Une fois ces deux mods téléchargés, vous pouvez donc télécharger le mod de Khione95 en suivant ses instructions sur la page du mod.

Après avoir installé les trois mods via le Mod Manager, vous pourrez donc lancer Crimson Desert et les essayer, à condition toutefois d'avoir débloqué le coiffeur dans le camp. Rappelons toutefois qu'il s'agit de mods en cours de développement, et qu'ils peuvent ne pas fonctionner exactement comme escompté. Il est donc plus prudent d'attendre qu'ils soient bien peaufinés, et surtout que le jeu soit plus stable et ne soit pas mis à jour trop régulièrement par Pearl Abyss, au risque de les rendre momentanément incompatibles à chaque nouvelle version du jeu.

Source : Nexus Mods