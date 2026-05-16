Avec plus de 5 millions de jeux vendus et 152 millions d’euros rapportés en l’espace de deux mois seulement, Crimson Desert est à n’en pas douter l’un des plus gros succès de ce début d’année 2026. Et comme nous le rappelait encore Pearl Abyss à l’occasion de son dernier bilan financier, l’aventure ne fait alors que commencer pour le titre, qui pourrait bien être amené à recevoir plusieurs DLC à l’avenir. Mais avant cela, ce sont surtout les mises à jour qui s’enchaînent le temps de le dire, en témoigne la version 1.07 qui vient tout juste d’arriver.

Crimson Desert entre dans sa version 1.07

Oui, à peine les joueurs de Crimson Desert ont-ils eu le temps de profiter des multiples apports de la version 1.06 qu’un nouveau patch fait déjà d’ores et déjà son apparition, histoire d’apporter toujours plus de contenus supplémentaires à un titre qui n’en manque pourtant déjà pas. En l’occurrence, il est ici question pour Pearl Abyss d’introduire de nouveaux boss à la liste des combats qu’il est possible de rejouer, et dont les emplacements se trouvent dans le Journal, onglets « Connaissances » puis « Fragments de mémoire », catégorie « Boss ».

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque le studio en a également profité pour ajouter d’autres nouveautés à Crimson Desert, telles que de nouvelles compétences de combat à mains nues pour Damiane ; ou encore des techniques supplémentaires pour Damiane, Oongka et Kliff. Dans la continuité du patch 1.06, de nouvelles montures ont aussi fait leur apparition, à l’instar par exemple des loups et des ours ; tandis que Pearl Abyss annonce la mise à disposition de nouvelles rênes pour certaines d’entre elles.

Une expérience qui se bonifie avec le temps

Et ce ne sont là que les principales nouveautés de cette version 1.07, qui en profite naturellement pour apporter son lot de correctifs afin de continuer à peaufiner l’expérience à tous les niveaux. Que ce soit pour tout ce qui touche au contenu, aux contrôles, aux combats, à l’interface, aux visuels ou encore à la localisation, Crimson Desert ne cesse de se bonifier à chaque mise à jour, pour le plus grand bonheur des joueurs encore en pleine découverte du monde de Pywell. En sachant que, comme le précise le studio, d’autres correctifs sont déjà en préparation.

En attendant d’en savoir plus sur ce que nous réserve Crimson Desert à l’avenir, voilà qui devrait donc permettre à la communauté du jeu d’avoir de quoi s’occuper un bon moment, en particulier pour les amateurs de combats et de boss bien retors. Pour les autres, sachez que le studio a également profité de son dernier bilan financier pour préciser un peu son avenir, en révélant notamment avoir commencé à mettre les bouchées doubles sur ses prochains projets. En tête de liste : DokeV, son Pokemon-like, qui pourrait bien arriver à l’horizon 2029 si tout se passe comme prévu.

Source : Pearl Abyss