Ce n’est désormais plus un secret : de bien belles choses sont en approche pour Crimson Desert. En effet, tandis que le jeu ne cesse de fasciner et d’impressionner les joueurs au gré de leurs nombreuses découvertes, Pearl Abyss, de son côté, continue d’œuvrer en coulisses pour leur donner toujours plus de bonnes raisons d’y rester. Pour ce faire, comme annoncé il y a un peu plus d’une semaine, de grosses mises à jour sont ainsi en préparation, et l’on sait désormais quand débarquera officiellement la prochaine.

Une grosse mise à jour arrive pour Crimson Desert

« Nous préparons actuellement notre prochaine mise à jour, qui comprendra plusieurs fonctionnalités mentionnées dans la note d’information des développeurs de la semaine dernière » écrivait en effet Pearl Abyss dans un tweet publié samedi. « Nous souhaitons prendre le temps de tester et de peaufiner le tout avant de déployer le correctif, ce que nous prévoyons de faire dans le courant de la semaine prochaine » apprend-on alors. En sachant que pour l’occasion, les joueurs de Crimson Desert peuvent d’ores et déjà s’attendre à du lourd.

« En raison des améliorations apportées à la qualité des paysages lointains, ce patch sera plus volumineux que les précédents » prévient effectivement le studio, après avoir confirmé les différentes nouveautés qui seront également de la partie. À savoir, comme préalablement annoncé, « l’ajout d’un pré-réglage pour le clavier/souris et la manette, de niveaux de difficultés, d’onglets de catégories pour l’inventaire, et plus encore ». De quoi rendre Crimson Desert encore meilleur, donc, en particulier pour les joueurs en recherche de défi.

« Je suis impatient de jouer au mode difficile » a par exemple répondu un joueur au tweet de Pearl Abyss. « Ces boss me semblent un peu trop faciles ». « Crimson Desert est le genre de jeu qui ne se contente pas de vous rappeler pourquoi vous êtes tombé amoureux des mondes ouverts… Il vous montre ce qu’ils ont toujours été censés être » assure un autre. « Je suis désolé mais ce n’est pas le jeu de l’année. C’est le jeu de la décennie. Bon travail » clame enfin un dernier, avec le soutien de milliers d’utilisateurs. De quoi confirmer que les joueurs seront au rendez-vous, donc.

Source : Pearl Abyss