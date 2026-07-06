Depuis sa sortie, Crimson Desert n'a eu de cesse d'évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui le jeu accueille sa mise à jour 1.13.00 qui regorge une fois encore de nouveautés mais aussi d'améliorations et de correctifs. Au menu : plus de 40 nouvelles pièces d'équipement, de nouvelles options de personnalisation ou encore des changements pour le gameplay.

Les principales nouveautés de la mise à jour 1.13.00 de Crimson Desert

Crimson Desert recevra prochainement un gros DLC qui devrait apporter de nouvelles zones à explorer et un pan narratif inédit à découvrir. En attendant, le jeu se met à jour régulièrement avec du nouveau contenu gratuit et plein de correctifs. Dans cette update 1.13.00, le jeu fait le plein de nouvelles pièces d'équipement pour ses trois héros principaux avec plus d'une quarantaine de nouveautés. La plupart sont d'ailleurs des sets complets. À cela s'ajoutent de nouveaux manuels pour apprendre à confectionner certains objets.

Ajout du “Talisman du chasseur” qui, lorsqu'il est équipé, permet aux familiers de rapporter des proies et des ressources correspondant à leur spécialité.

Ajout de 39 nouveaux équipements pour Kliff et Oongka, y compris des équipements de boss de Crimson Desert. Équipements de boss 5 équipements du Guerrier cendré 5 équipements du Chevalier du carnage 3 équipements de Moine guerrier 2 équipements du Grand général de Déméniss 5 équipements du Héros intransigeant Nouveaux équipements 16 armures 3 couvre-chefs

8 nouveaux équipements pour Damiane 8 armures

Les nouveaux équipements peuvent être obtenus via les quêtes de Crimson Desert, les défis ou en magasin.

[Oongka] Amélioration apportée afin de pouvoir équiper la plupart des tenues portables par Kliff.

[Damiane] Amélioration apportée afin que les équipements de boss suivants puissent être équipés. 5 équipements de Protecteur d'Odeck 3 équipements du Tireur d'ébène 1 équipement de la Libératrice masquée

[Damiane / Oongka] Amélioration apportée afin que les équipements du coucou puissent être équipés. Armure para-foudre du coucou Set para-feu du coucou Armure para-givre du coucou Bottes du coucou Pas-du-Vent Bottes de Rishi du coucou Casque laser de Marni du coucou

Ajout de manuels pour 4 tapis et de nouvelles armures.

Autres ajouts majeurs

[Oongka / Damiane] Amélioration apportée afin de pouvoir entrer dans l'Abysse. En conséquence, l'emplacement des fragments de mémoire de certains boss pour lesquels une revanche est possible a été modifié.

Amélioration apportée afin que les familiers invoqués se reposent également dans le lit lorsque le personnage se repose.

Ajout de l'option "Cacher Mini-carte / statut" dans Paramètres > Divers > Jeu, permettant de cacher la mini-carte et l'IU du HUD de statut.

Ajout d'attaques spéciales aux Chevaliers ardents, aux Wyvernes ardentes, aux Crocs féroces et aux Bandits des Sablécailles.

Changements apportés au combat

Crimson Desert profite également de ce patch pour améliorer une fois de plus son système de combat. Il sera par exemple désormais possible de tirer avec les mousquets tout en faisant une glissade. Un petit ajout sur le papier, mais qui va en réalité grandement dynamiser les affrontements et devrait surtout donner de nouvelles séquences très amusantes. Pour le reste, il s'agit principalement de corrections de bugs qui vont assurément améliorer les sensations. Si les combats de Crimson Desert sont globalement réussis, il est vrai qu'ils peuvent parfois virer au chaos le plus total. Les choses devraient une fois de plus s'améliorer dans le bon sens avec cette mise à jour.

Il est désormais possible de tirer au mousquet et au pistolet même en pleine glissade.

Correction de l'erreur où l'utilisation de Frappe aérienne du Corbeau près d'un PNJ était considérée comme un crime.

Amélioration de l'erreur où l'action d'attaque en sautant depuis une hauteur s'effectuait de manière anormale.

Correction de l'erreur où l'attaque glissée ne s'activait pas avec certaines combinaisons d'équipement.

Supprssion de l'erreur où n'importe quel personnage de Crimson Desert pouvait s'équiper de l'arme principale lors de l'utilisation de certaines compétences alors qu'un outil était déjà équipé.

Correction de l'erreur où les commandes autres que bouger et sauter devenaient impossibles si le personnage était appelé en utilisant Force axiomatique après avoir appelé Étoile noire.

Correction de l'erreur où le personnage attaquait à mains nues lors de l'obtention de l'arme du Messager de la pénombre.

Amélioration de certaines animations de vol des wyvernes.

Amélioration du combat pour Damiane et Oongka

Oongka Correction de l'erreur où le personnage était bloqué par les ennemis lors de l'utilisation de la compétence Charge alors que certaines armes étaient équipées. Suppression de l'erreur où l'utilisation de la compétence Prise en sautant était impossible lorsque le Sac propulseur du coucou était équipé. Correction de l'erreur où il était impossible de marquer une cible pendant le vol. Correction de l'erreur où Coup final ratait lorsqu'un grand marteau était équipé.

Damiane Correction de l'erreur où l'action lors de l'utilisation d'Appel céleste manquait de naturel. Correction apportée afin qu'Épée du jugement avec renforcement élémentaire s'active au bon moment lorsque l'équipement abyssal Vague tellurique est équipé. Suppression de l'erreur où il était possible de bouger à une vitesse anormale lors de l'échange rapide avec un balai après l'utilisation d'Éclat de flammes.



Encore plus d'améliorations du patch 1.13.00 de Crimson Desert

Une mise à jour ne serait pas complète sans sa myriade de correctifs et Crimson Desert n'en fera pas abstraction. Le jeu reçoit des dizaines d'améliorations à tous les niveaux. L'interface utilisateur est corrigée, les graphismes sont rectifiés et devraient être bien plus stables, tandis que la localisation a eu droit à de nouvelles finitions. On vous passe également la longue liste de corrections de bugs allant des problèmes de collision aux plantages. Vous retrouverez la totalité des détails du patch 1.13.00 directement sur le site officiel.