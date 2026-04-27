En seulement quelques semaines, Crimson Desert a déjà reçu des dizaines de mises à jour. Du nouveau contenu, des correctifs, des réajustements de gameplay… Pearl Abyss ne lâche pas l'affaire et assure un suivi remarquable en écoutant attentivement la communauté. Voilà qu'il reçoit de nouveau un patch avec une bonne quinzaine de nouveaux correctifs, dont certains particulièrement attendus.

Crimson Desert n'en fini plus avec les mises à jour

Qu'ils soient visuels, liés au gameplay ou à l'interface, il y a encore pas mal de petits bugs dans Crimson Desert, mais le studio est sur le coup. Avec le patch 1.04.02, les développeurs corrigent plusieurs problèmes sur toutes les plateformes. C'est le cas notamment des bugs graphiques sur PS5 Pro, ce qui était très attendu par les joueurs. Amélioration de l'interface pour plusieurs éléments, accélération des écrans fondus au noir lors de certaines transitions, correction de la localisation dans plusieurs langues… Ce nouveau patch de Crimson Desert touche à tout. Pour celles et ceux qui ont bien avancé dans l'aventure, ils n'auront plus la regrettable surprise de voir leur maison complètement mise sens dessus dessous lors d'un événement important au campement (que l'on ne spoilera pas ici). Outre les correctifs, on notera également des changements mineurs pour le gameplay puisque les personnages se déplaceront désormais un poil plus rapidement.

Notes complètes du patch 1.04.02 sur tous les supports

Amélioration afin que les modifications des paramètres de taille minimale de la police soient appliquées immédiatement.

Correction d'un problème où lancer une nouvelle partie alors qu'une autre sauvegarde existait appliquait un paramètre de difficulté différent de celui réellement sélectionné.

Suppression d'un problème où certaines parties de l'interface des Guides de Crimson Desert étaient désactivées.

Correction d'un problème où certaines parties de l'interface de la boutique du vendeur du quai de pêche et du tanneur s'affichaient de manière incorrecte.

Rectification d'un problème où changer le nom d'un Familier pouvait modifier le nom d'un autre animal dans les notifications.

[Clavier/Souris] Correction d'un problème où les saisies clavier ne fonctionnaient pas lors du réglage de Autres > Vidéo > HDR.

Correction d'un problème où, lorsque les interfaces de la Liste des Récompenses Supplémentaires et du Guide de Contenu se superposaient.

Suppression d'un problème où le fondu en noir dans certaines cinématiques de boutique s'effectuait trop lentement.

Correction d'un problème où l'équipement de cheval ne pouvait pas être teint.

Correction de diverses erreurs de localisation dans toutes les langues.

Légère augmentation de la vitesse de déplacement des personnages.

[PS5 Pro] Correction d'un problème où la luminosité de l'écran devenait instable lorsque la « Netteté PSSR » était activée dans Crimson Desert.

Ajout d'une Boutique de Contribution avec Carl au Camp des Crinières Grises.

Lors de l'agrandissement du camp, les meubles placés dans la maison ne seront plus récupérés. Cependant, si la disposition de la maison est modifiée via le mode logement, tous les meubles placés seront récupérés.

ATTENTION SPOILER : Amélioration du Camp des Crinières Grises. Lors du déplacement du Camp des Crinières Grises vers Pailune, les meubles placés dans la maison seront désormais déplacés également. (Ce changement a été appliqué dans la Version de Patch 1.04.00)

: Amélioration du Camp des Crinières Grises.

source : Crimson Desert officiel