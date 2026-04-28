Pearl Abyss prend bien soin de son dernier jeu, Crimson Desert. Une mise à jour vient de sortir et parmi tous les changements apportés, il y en a un qui va vraiment vous changer la vie.

C'est le jeu de tous les excès et pourtant, il tient ses promesses. Crimson Desert est d'une générosité presque sans bornes dans son contenu et même au-delà. L'open-world gigantesque de Pearl Abyss ne manque pas de bugs et de soucis d'équilibrage. Mais le studio se montre très à l'écoute de sa communauté, tâchant de réparer et améliorer ce qui peut l'être rapidement. On le constate à nouveau avec la toute dernière mise à jour, qui ajoute même une fonctionnalité hyper agréable pour votre partie.

Crimson Desert revoit la marchandise avec sa nouvelle mise à jour

Ça ne chôme décidément pas chez Pearl Abyss. Depuis la sortie de Crimson Desert en mars dernier, le studio sud-coréen assure un suivi constant de son jeu. Lorsqu'il s'est agi de remplacer les œuvres générées par IA repérées par les joueurs, il n'a pas attendu pour proposer un patch. Et il en va de même pour ce qui est des bugs et de la révision de certains affrontements. Mais l'équipe n'hésite pas non plus à revoir le fonctionnement même du jeu par moment.

Le 24 avril dernier, Crimson Desert a encore reçu une nouvelle mise à jour. Ainsi, le passage à la version 1.04.02 vient corriger quelques soucis et améliorer les interfaces. Mais ça ne s'arrête pas là. Un détail a vite été repéré par certains joueurs. Vous-mêmes, vous y avez peut-être prêté attention si vous y avez joué ces derniers jours. Désormais, vos échanges avec les marchands ne se passent plus tout à fait comme avant.

Vous le savez, il existe des marchands dans Crimson Desert qui peuvent vous proposer des produits supplémentaires si vous atteignez un certain niveau de confiance avec eux. Seulement, ce n'est pas le cas de tous. Vous pouviez alors perdre du temps et des objets auprès d'eux en ne sachant pas qu'ils n'auraient rien d'autre en réserve. Mais ce temps est révolu ! Maintenant, vous saurez à l'avance si l'un d'eux aura quelque chose de plus à mettre en vente après avoir noué une bonne relation avec lui. Plus de mauvaise surprise, ça va vous changer la vie.