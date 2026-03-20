Crimson Desert reçoit deux mises à jour à la suite dès son lancement afin de corriger plusieurs problèmes importants dont des soucis de plantages et un premier équilibrage pour certains boss.

Crimson Desert est assurément la plus grosse sortie de ce mois de mars, un second colosse après un mois de février marqué par l'excellent Resident Evil Requiem, l'année 2026 commence sur les chapeaux de roues. Tout RPG qu'il ne veut pas être, le jeu de Pearl Abyss reste absolument énorme et comporte encore quelques soucis techniques. Des problèmes forcément exacerbés avec sa sortie puisque ce sont des milliers, voire des millions de joueurs qui se lancent dessus désormais. Pour commencer à résoudre les bugs importants, le studio a déjà déployé deux mises à jour à la suite, et elles changent beaucoup de choses.

Crimson Desert reçoit une double mise à jour

Si les bugs sont évidemment les premières choses à être corrigés, Crimson Desert profite de ces premières mises à jour importantes pour revoir un peu son expérience utilisateur mais aussi son gameplay. On notera par exemple, une nouvelle phase de tutoriel au début du chapitre 3 lorsque l'on a accès aux premiers équipements abyssaux. Jusqu'ici, peu d'informations étaient données lors de l'acquisition de ces objets, ça ne sera désormais plus le cas. On notera aussi une amélioration de l'ergonomie sur plusieurs éléments de gameplay (qui ne sont pas tous listés) comme le mode Logement qui permet de décorer sa maison. On notera également un ajustement des QTE lorsque l'on capture un ennemi, et la correction de nombreux problèmes qui pouvaient bloquer l'accès de certains contenus.

Les compétences aussi passent sur la table des opérations. Kliff, personnage principal de Crimson Desert, gagne un coup supplémentaire sur son combo Déluge de coups, tandis que ses camarades Damiane et Oongka voient eux aussi certaines de leurs capacités améliorées. La fonctionnalité Observer et apprendre a également été améliorée.

On pourra enfin noter des ajustements concernant certains affrontements de boss, notamment Tenebrum dans le chapitre 4. L'équilibrage d'autres adversaires redoutables a été retouché dans la foulée.

Enfin sans plus de détails, Pearl Abyss affirme avoir optimisé les performances de Crimson Desert sur consoles et PC, en corrigeant notamment bon nombre de plantages. Pour l'heure, on peut encore trouver pas mal de joueurs ayant des problèmes notamment sur PC où certaines cartes graphiques ne semblent même plus être reconnues.

Notes de patch 1.00.01 et 1.00.02 disponibles dès aujourd'hui sur consoles et PC

Quoi qu'il en soit, Pearl Abyss est à la tâche et veille au grain et ces premières mises à jour sont d'ores et déjà disponibles pour tous sur consoles et PC. Notez qu'il peut y avoir un léger décalage du déploiement sur consoles et sur L'Epic Games Store. Vous pourrez également retrouver la liste complètes des problèmes connus de Crimson Desert sur lesquels Pearl Abyss est actuellement en train de travailler. Pour y jeter un oeil, rendez-vous à cette adresse.

Quêtes

Une quête tutoriel a été ajoutée au début du Chapitre 3 pour aider les joueurs à en apprendre davantage sur les équipements abyssaux

Correction d’un problème empêchant certaines quêtes de progresser correctement.

Divers contenu de Crimson Desert

Amélioration de l’ergonomie de certains systèmes et contenus, dont le mode Logement.

Correction de problèmes liés à des contenus ne fonctionnant pas comme prévu.

Ajustement de la difficulté des QTE lors d’une capture par les ennemis. Augmentation progressive en fonction du nombre de captures.

Suppression des dégâts à mort instantanée de l’ours et ajustement de ses dégâts globaux.

Correction d'un problème où, dans certaines situations, le nombre de camarades possédés s'affichait comme inférieur à la réalité. Certains camarades n'apparaissaient pas dans la liste. Les cinématiques récemment visionnées peuvent désormais être avancées plus rapidement. *

Compétences

Amélioration de l’ergonomie de la fonctionnalité d’apprentissage de compétences « Observer et apprendre »

Amélioration du menu Compétences pour séparer les noms et descriptions de compétences par type d’arme. Les descriptions et vidéos de certaines compétences ont également été mises à jour.

Ajout d’un coup de grâce à la Déluge de coups de Kliff.

Un combo a été ajouté aux compétences Perforation et Uppercut de la grande épée de Damiane.

Ajout d’un combo à la compétence Perforation des armes jumelles de d’Oongka.

Combats de boss

Amélioration du combat contre Tenebrum au chapitre 4. Il n'est désormais plus nécessaire de rejouer le puzzle après avoir perdu la vie au cours du combat. *

Ajustement de l’équilibre des combats de certains boss, dont le Diable des roseaux.

Correction d’un problème permettant aux boss d’attaquer le joueur pendant que celui-ci est en cours de réanimation.

Correction de problèmes de déplacement anormal et de progression de combat pour certains boss.

Amélioration du comportement au combat et des animations des monstres de type Marcheur.

PNJ et dialogues de PNJ

Diverses améliorations et corrections ont été apportées aux animations. Mais aussi aux mouvements, à la synchronisation labiale et au clipping visuel. Certains doublages des PNJ et des animaux ont aussi été améliorés.

Amélioration des dialogues, voix et réactions de certains PNJ pour un rendu plus naturel et mieux adapté à leurs situations.

Correction d’un problème de décalage entre les dialogues vocaux et les sous-titres lors des salutations de PNJ.

Correction de problèmes liés à des interactions anormales avec certains PNJ et animaux.

Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration de la qualité de localisation dans toutes les langues.

Interface

Correction de problèmes liés à l’interface, notamment l’affichage de certains textes, les fonctionnalités, les effets sonores, etc.

Performance de Crimson Desert sur consoles et PC

Diverses optimisations de performance et de stabilité ont été apportées sur PC et consoles, ainsi que des corrections de plantages.

source : Pearl Abyss