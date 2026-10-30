Crimson Desert a reçu une nouvelle mise à jour majeure à l’occasion de la sortie de son DLC. Voici tout ce qu’elle change pour l’ensemble des joueurs.

Le 29 octobre, Pearl Abyss a déployé le premier DLC payant de Crimson Desert, Charting the Unknown. Une extension conséquente qui vous embarque par-delà les mers jusqu'aux profondeurs de l'océan. Entre romances, bateaux de pirates, nouvelles quêtes d’histoire pour les héros, des montures sous-marines, un système de décoration étendu, des châteaux à décorer, un système de commerce ou même la possibilité d’organiser un festival au camp, le DLC va enrichir encore plus l’expérience de Crimson Desert.

Mais tous les joueurs ne dépenseront pas 24,99€ pour l’extension. Pearl Abyss ne les oublie pas et profite de l’occasion pour déployer une mise à jour gratuite, qui apporte elle aussi quelques nouveautés. Parmi elles, des salons de coiffure dans les villes principales, la possibilité de se battre avec des poêles ou des louches, de nouveaux éléments de décoration et bien plus encore. Voici tout ce qui change avec la nouvelle mise à jour de Crimson Desert.

Que change la nouvelle mise à jour de Crimson Desert ?

Nouveautés

Les fichiers de sauvegarde enregistrés dans un environnement disposant du DLC ne peuvent pas être chargés ni utilisés avec le Cross-save dans un environnement ne disposant pas du DLC.

Amélioration de l'IU d'interaction avec les PNJ. L'interaction permet d'effectuer des actions telles que "Discuter" ou "Offrir". L'option "Interagir" permet d'effectuer des interactions générales. L'option "Discuter" vous permet de parler à un PNJ des connaissances du Codex que vous possédez, et de lui octroyer de la Confiance. Ajout d'ouvrages permettant de découvrir les préférences des habitants. Après avoir effectué une interaction augmentant la Confiance avec un PNJ, le temps d'attente (temps de recharge) avant de pouvoir à nouveau augmenter la Confiance avec cette même interaction est désormais affiché.

Ajout d'une boîte dédiée à la récolte d'insectes afin de faciliter leur gestion et leur collecte. 3 nouvelles espèces d'insectes légendaires et de leurs témoignages ont été ajoutées.

Ajout de salons de coiffure dans les villes principales. Ces salons de coiffure peuvent être utilisés indépendamment du camp.

Vous pouvez désormais changer la tenue des Crinières Grises au bureau de gestion des camarades. Changer de tenue consomme des Ressources du camp.

Ajout d'outils à usage domestique utilisables en combat. Poêle Louche Couvercle de poêle Couvercle de jarre Couteau de cuisine

Ajout de nouveaux éléments de décoration tels que des chemins, du bois, des parterres de fleurs, des arbres à chat et des coussins pour chiot. Vous pouvez acheter des arbres à chat auprès du nouveau marchand d'arbres à chat.

Amélioration apportée afin qu'il soit possible d'équiper les carrioles. De nouveaux équipements exclusifs aux carrioles ont été également ajoutés.

Ajout d'un nouvel atelier de carrioles dans la région portuaire.

Augmentation générale de la quantité cumulable des objets.

Améliorations principales de la mise à jour de Crimson Desert

Contenus

Correction de l'erreur où l'action ne s'appliquait qu'un par un lors de l'utilisation de "Ranger" ou "Décharger" sur plusieurs objets non cumulables à la fois.

Correction de l'erreur où le bouton "Attendre" ne s'affichait parfois pas au cours de la mission "Parler à Grimnir".

Ajout d'objets pouvant être conservés dans le dépôt d'objets de valeur.

Correction de l'erreur où la progression du défi "Le destin pour cible V" ne s'affichait pas correctement.

[Oongka/Damiane] Correction de l'erreur où les PNJ ne manifestaient pas d'hostilité en premier lors du jeu en état "Suivre".

Contrôles

[Kliff] Correction de l'erreur où la compétence "Balayage aérien" ne s'activait pas en vol lorsque la Force axiomatique était reliée au terrain.

Combat / Action

Amélioration des animations d'attaque et des effets de la compétence "Riposte".

Réduction du temps d'animation de préparation des compétences "Canon de rupture" d'Oongka et "Lancer de bouclier" de Damiane.

Correction de l'erreur où certaines illusions n'effectuaient pas leur charge lors du combat contre le Général oublié.

IU

Amélioration apportée afin que les routes commerciales, auparavant visibles uniquement dans l'onglet "Commerce" de la carte, soient désormais affichées en permanence.

Augmentation de la distance maximale de zoom arrière sur la carte.

[Manette] Amélioration apportée afin que le focus se déplace vers l'emplacement des chevaux, carrioles, navires et Étoile noire invoqués lors de l'activation du bouton L3 et du stick gauche (L Stick) sur la carte.

Modification de l'icône "Invocation en cours" des montures et familiers.

Ajout de l'affichage des 3 types d'emplacements d'invocation possibles (dans les airs, à la surface et sous l'eau) pour les montures et les familiers.

Amélioration apportée afin que la couleur de l'icône change selon l'état de la région (Bloqué, Reconstruction, Accident, etc.). Bloqué : Rouge Reconstruction : Rouge clair Accident : Jaune Non prospecté : Gris

Amélioration apportée afin que le rayon de dissipation du brouillard sur la carte varie en fonction de la monture.

Graphismes / Paramètres

Amélioration apportée afin de pouvoir sélectionner séparément les technologies de mise à l'échelle et d'interpolation d'images. Exemple : il est possible de combiner différentes technologies, comme la mise à l'échelle DLSS avec l'interpolation d'images FSR.



Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections pour Crimson Desert

Réduction de la fréquence d'apparition du Hérisson pomme dorée.

Correction apportée afin que l'effet de l'équipement abyssal "Efficacité" passe de "n % de chances de réduire de 1 les matériaux de fabrication" à "Réduction de n % des matériaux consommés lors de la fabrication".

Résolution de l'erreur où les gants traversaient les livres lors de l'action "Examiner" sur un livre en portant certains gants.

Correction de l'erreur où les cadavres projetés par les attaques du joueur s'envolaient parfois dans les airs.

Résolution de l'erreur où le "Bouclier du Marcherune" s'affichait comme un équipement pouvant être teint.

Correction de l'erreur où des chutes de framerate survenaient lors d'une attente prolongée sur la Voie céleste.

Résolution de l'erreur où le joueur était transféré en prison tout en restant à bord de la carriole en cas d'arrestation.

Correction de l'erreur où l'effet de tremblement de la caméra devenait excessif dans certaines situations.

Résolution de l'erreur où l'IU "Modifier stratégie d'invest." ne s'affichait pas lors de la première ouverture d'un coffre-fort.

Correction de l'erreur où les conditions de déclenchement de certains équipements abyssaux ne s'appliquaient pas correctement.

Quelles sont les nouveautés du DLC Crimson Desert Charting the Unknown ?

Histoire

Des quêtes individuelles ont été ajoutées pour Kliff, Oongka et Damiane respectivement. Après avoir terminé la quête d'Histoire "La fin du voyage", vous pouvez consulter les nouvelles quêtes dans le menu Journal d'aventure.



La mer devient votre nouveau théâtre d'exploration. La quête maritime "Vers un monde plus vaste" a été ajoutée. Vous pouvez entreprendre cette quête après avoir terminé la quête d'Histoire "Colline hurlante" et développé le Camp des Crinières Grises au-delà d'un certain niveau. Une jauge de Respiration a été ajoutée et la plongée est désormais possible. Plus votre capacité respiratoire maximale est élevée, plus vous pouvez rester sous l'eau longtemps. La capacité respiratoire maximale peut être augmentée grâce au raffinage de votre combinaison de plongée. De nouveaux plats permettant d'obtenir un effet temporaire de récupération de Respiration ont été ajoutés. Des équipements d'exploration marine à équiper sur l'A.T.A.G. pour pouvoir plonger ont été ajoutés. Une nouvelle monture, le "Voilier", a été ajoutée. Le voilier peut être fabriqué directement par le biais d'une mission de fabrication de navire, ou acheté auprès des gestionnaires de navires situés à travers Pywel. Vous pouvez également personnaliser votre navire en achetant des équipements de navire auprès des gestionnaires de navire de Déméniss et de Délésyie. Le voilier permet de pratiquer le commerce maritime, et de nouvelles marchandises négociables ont été ajoutées. Diverses montures sous-marines ont été ajoutées. Selon leur type, vous pouvez soumettre les montures sous-marines ou leur donner de la nourriture pour augmenter leur Confiance avant de les enregistrer en tant que montures. Plusieurs îles encore inexplorées ont été ajoutées, vous permettant d'accomplir de nouvelles missions tout en prospectant chaque île. De nombreuses cartes au trésor permettant de partir à la recherche de trésors cachés ont été ajoutées.



Social et vie à Pywel

Profitez de la vie à Pywel comme jamais auparavant. Louez diverses infrastructures et gérez-les à votre guise pour amasser une fortune, puis aménagez un foyer à votre image grâce à un système de décoration amélioré. Échangez aussi avec les habitants de Pywel au fil de nombreuses conversations pour tisser des liens plus profonds.

Le système de décoration a été étendu. Ce système devient accessible après avoir achevé le Camp de la Colline hurlante et terminé la quête de faction des Crinières Grises "Requête de Luke" dans les Terres du soleil levant. Vous pouvez concevoir et construire la structure de votre maison selon vos envies, ainsi que disposer vous-même divers éléments comme les murs et les fenêtres. Vous pouvez y accéder en sélectionnant Décoration - Agencement - Construction libre.

2 châteaux, que vous pouvez décorer vous-même, ont été ajoutés. (Spoiler)

(Spoiler) Amélioration apportée afin que les bases possédées par les Crinières Grises soient affichées en bleu sur la carte.

Des contenus de gestion permettant de gérer vous-même les bases libérées ont été ajoutés. Un onglet "Infrastructures" permettant de consulter les infrastructures de gestion et les informations associées a été ajouté sur la carte. Vous pouvez louer une base pour y gérer un restaurant, une scierie, une forge ou un atelier de couture. De nouvelles récompenses à obtenir en menant à bien les contenus de gestion ont été ajoutées. Les infrastructures en cours de gestion continuent de fonctionner même à distance. Des visiteurs spéciaux se rendent parfois dans les infrastructures en cours de gestion.

Une mission permettant d'organiser un festival dans le camp a été ajoutée à Crimson Desert. Pendant ce festival, qui ne dure qu'un temps limité, les PNJ ayant atteint un certain niveau de Confiance visiteront votre camp. La Confiance augmente plus rapidement lors des interactions avec les PNJ en visite au camp. Certains personnages parmi les PNJ visiteurs peuvent être recrutés en tant que "Crinière Grise d'honneur". Les "Crinières Grises d'honneur" peuvent être déployées en mission comme les camarades habituels, bien que certaines fonctions soient indisponibles.

Des nouveaux paliers d'intimité ont été ajoutés au système de "Confiance". En sélectionnant "Interagir" > "Séduire", vous pouvez développer la Confiance avec un personnage, et lorsque celle-ci atteint 100, vous pouvez sélectionner "Demander en mariage". Après "Séduire", il est possible de continuer à accumuler de la Confiance grâce à "Offrir" et "Discuter". Le niveau étendu de Confiance peut être augmenté une fois par jour pour chaque interaction. Si vous augmentez la Confiance avec un PNJ spécifique après avoir utilisé "Séduire" avec votre personnage actif, la Confiance entre ce PNJ et les autres personnages jouables diminuera. Certains PNJ peuvent nécessiter des prérequis spécifiques.(Spoiler) Une fonction permettant de personnaliser l'apparence de votre conjoint(e) dans les salons de coiffure a été ajoutée. Après le mariage, l'icône de votre conjoint(e) s'affiche sur la carte du monde et la mini-carte. Vous pouvez vous déplacer aux côtés de votre conjoint(e) via l'option "Se déplacer ensemble". Votre conjoint(e) offre également des cadeaux périodiquement. Après le mariage, vous pouvez également rompre les fiançailles avec votre conjoint(e), ce qui implique toutefois un certain coût.

17 résidences ont été ajoutées au total. Ces résidences peuvent être construites via des missions de déploiement. Vous pouvez désigner une résidence pour votre conjoint(e), afin qu'il/elle s'y installe pour y vivre. Amélioration apportée afin que l'icône du propriétaire de la résidence (Kliff, Oongka ou Damiane) soit affichée sur la carte.

Le nouveau mini-jeu "Dés du banquier" a été ajouté. Vous pouvez jouer aux "Dés du banquier" à Déméniss et à Délésyie.



Nouveaux boss et ennemis de Crimson Desert

Des adversaires redoutables vous attendent sur terre comme sur mer, chacun apportant son lot de dangers inédits. Adaptez votre stratégie et préparez-vous à livrer des combats encore plus acharnés.

Le nouveau contenu de combat "Jardin des épreuves" a été ajouté. Accessible après avoir terminé la quête d'Histoire "La fin du voyage", il permet de défier un total de 10 groupes. Vous pouvez défier le Jardin des épreuves seul sans camarades, ou avec les camarades qui vous ont suivi avant d'entrer. Relevez le défi avec un maximum de 3 personnages : Kliff, Oongka et Damiane. Vous pouvez définir directement l'ordre de passage de vos personnages. Dans le "Jardin des épreuves", la récupération par le biais de plats cuisinés est impossible. Si un personnage est vaincu en combat, le personnage suivant prend le relais pour poursuivre l'affrontement. Chaque groupe terminé permet d'obtenir un effet qui améliore l'une de vos compétences existantes. Le "Jardin des épreuves" est situé à proximité de l'Abysse de la Bibliothèque de l'Axiome.

De nouveaux équipements ont été ajoutés. De nombreux types d'équipements ont été ajoutés, notamment des armures et des armes, des équipements pour monture/familier ainsi que des équipements abyssaux.

Plusieurs boss redoutables ont été ajoutés. Vous pouvez désormais prendre votre revanche contre certains d'entre eux grâce à leur "Fragment de mémoire".

Vous pouvez désormais prendre votre revanche contre certains d'entre eux grâce à leur "Fragment de mémoire". Ajout du PNJ "Collectionneur de reliques", qui échange les reliques obtenues lors de l'exploration contre divers objets.

Source : Pearl Abyss