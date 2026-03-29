Crimson Desert reçoit une énorme mise à jour avec du nouveau contenu gratuit et des correctifs ultra attendus. Les joueurs ont été écoutés.

Crimson Desert ne cesse de se mettre à jour depuis sa sortie, et c'est une excellente nouvelle. Il vient d'ailleurs de recevoir une toute nouvelle mise à jour, le patch 1.01.00 sur consoles et PC. Au programme, de nombreux correctifs bien entendu, mais également du contenu gratuit que beaucoup de joueurs attendaient.

Une importante mise à jour pour Crimson Desert avec du contenu gratuit

Troisième ou quatrième mise à jour depuis la sortie de Crimson Desert, on a un peu de mal à tenir le compte. C'est à la fois une excellente nouvelle, puisque le studio est réactif, mais aussi la preuve que tout n'était pas clairement parfait à la sortie. Il reste encore beaucoup de travail, mais Pearl Abyss est à la tâche. Pour cette nouvelle mise à jour, beaucoup de bugs sont corrigés, mais des améliorations très attendues sont également déployées. On peut par exemple noter de gros changements concernant le gameplay, les interactions et les déplacements qui devraient être plus réactifs et plus fluides désormais.

L'expérience utilisateur a également été améliorée dans les menus mais aussi en jeu avec quelques ajustements, comme le fait de déplacer le coffre du campement dans la tente principale par exemple. Des petites choses toutes bêtes qui sauvent un peu la vie mises bout à bout. Mais ce qui est surtout notable c'est l'arrivée de contenu totalement gratuit pour tous les joueurs. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs montures sont disponibles dans Crimson Desert et le studio vient d'en ajouter 5 gratuitement. Ours, cerf, sanglier… plusieurs créatures légendaires qu'il faudra au préalable dompter afin de pouvoir les monter.

Le studio a cuisiné un patch colossal

Principales notes de patch 1.01.00 sur consoles et PC

Contenu gratuit supplémentaire pour Crimson Desert

5 nouvelles montures obtenables et invocables en remplissant certaines conditions ont été ajoutées. Montures : Animaux légendaires : Ours blanc aux crocs glacés, Croc d'argent, Cerf blanc Boss : Phacochère à défenses de pierre, Bouquetin alpin des neiges Dans le cas où vous aviez déjà attrapé un animal légendaire avant cette mise à jour de Crimson Desert les récompenses correspondantes vous seront distribuées rétroactivement.



Autres améliorations et changements majeurs

Des boîtes contenant certains matériaux ont été ajoutées à travers le monde.

Des Pièces de raffinage ont été ajoutées. Elles permettent de raffiner l'équipement jusqu'au niveau 4 sans consommer de matériaux supplémentaires, et peuvent être obtenues en récompense de certaines quêtes d'histoire et de faction.

La fonction "Préparer directement" a été ajoutée. Elle permet de cuisiner directement un plat sans sélectionner les ingrédients après avoir sélectionné la recette dans le menu Cuisine/Fabriquer.

La fonction "Tout ranger" a été ajoutée dans le Dépôt personnel. (Clavier : Maj + Clic droit / PS5 : □ / Xbox : X)

Le Dépôt personnel qui se trouvait derrière le PNJ "Carl" au Camp des Crinières Grises a été déplacé à l'intérieur de la tente.

Suite à l'ajout de PNJ de boutique de produits agricoles (maraîcher) dans les fermes des régions du continent de Pywel, la quantité de certaines connaissances a été ajustée.

Vous pouvez désormais acquérir d'un coup les connaissances de tous les objets en cours de vente dans les boutiques. Le temps d'acquisition est de 3 s.

Un bouton d'interaction vous permet désormais de choisir d'utiliser ou non une clé s'affiche devant une porte verrouillée.

Une modification a été apportée pour que le familier ne s'éloigne pas trop du joueur pendant un combat.

Correction de l'erreur où le familier ne pouvait pas obtenir d'objets en combat.

Il est désormais possible d'obtenir 5 unités d'eau à chaque fois que vous puisez de l'eau d'un puits.

Vous pouvez maintenant obtenir immédiatement les minéraux extraits avec la Foreuse à poing de mine.

Il est désormais possible d'obtenir immédiatement le bois coupé avec la Tronçonneuse de Déméniss.

Les ingrédients de fabrication du Sac de guetteur du coucou ont été modifiés.

Désormais, la Sphère abyssale lâchée lors de la destruction d'un rocher qui disparaît peut être mise dans le Chaudron en fonte du coucou.

Il est désormais possible d'acquérir d'un coup toutes les connaissances disponibles à l'écran lors de l'utilisation du Heaume du savoir.

La portée de détection de trésors du Chapeau de roi pirate a été légèrement augmentée.

Les objets d'extension d'inventaire obtenus après avoir étendu l'inventaire à son maximum (240 emplacements) peuvent désormais être utilisés comme des boîtes permettant d'obtenir des matériaux de fabrication, entre autres.

Amélioration de la jouabilité de l'Abysse.

Les pickpockets entrent désormais moins souvent dans un bâtiment pendant qu'ils s'enfuient.

Contrôles et gameplay de Crimson Desert

Amélioration de la fluidité des commandes de déplacement du personnage et du cheval. Désormais, le niveau de course augmente simplement en maintenant le bouton Courir. Le niveau de course augmente en appuyant une seule fois sur le bouton Courir au lieu d'appuyer plusieurs fois. Amélioration apportée afin que la vitesse de déplacement du personnage et du cheval ne diminue pas même si vous ne maintenez pas le bouton Courir enfoncé. (Cependant, vous devez appuyer régulièrement sur le bouton Courir pour maintenir la vitesse de course maximale (Foncer).

Amélioration de la fluidité de la compétence "Vol". Réduction de l'Endurance consommée. Correction de l'erreur où le mouvement s'arrêtait une fois puis reprenait lors de l'utilisation de la compétence. Amélioration apportée afin qu'il soit possible d'utiliser les équipements enregistrés pendant le vol. Amélioration de l'erreur où "Vol" ne s'activait pas dans certaines situations.



Refonte de la compétence "Perforation aérienne". À la suite d'une erreur permettant d'utiliser la compétence de façon répétée en l'air, celle-ci a été repensée afin d'offrir une mécanique de déplacement plus ludique, sans pour autant nuire à l'équilibre du jeu. Amélioration de l'animation de "Perforation aérienne"*. L'endurance consommée augmente à chaque utilisation consécutive de la « Perforation aérienne ». Correction de l'erreur où la compétence "Perforation aérienne" ne s'activait pas lors de l'équipement d'une arme principale autre que l'épée.

Réduction de la consommation d'endurance des compétences « Manœuvre aérienne » et « Balayage aérien ».

Amélioration de la portée d'interaction avec les PNJs afin de faciliter l'interaction.

Amélioration de la réactivité de rotation du joueur lors de déplacements sur de courtes distances.

[Clavier/Souris] Correction de l'erreur où l'enchaînement des compétences "Reflet de lumière" et "Entaille tourbillonnante" s'interrompait lors d'une saisie continue dans certaines situations.

[Clavier/Souris] Amélioration apportée afin de permettre la vente d'un objet dans la boutique via un double-clic.

Ajout d'effets visuels indiquant les points faibles par Élément.

Amélioration apportée afin que certains boss et ennemis n'attaquent pas immédiatement après la mort et la résurrection du joueur.

[Clavier/Souris] Amélioration de la commodité des commandes dans l'inventaire comme suit : La méthode de sélection et d'utilisation des objets dans l'inventaire a été modifiée, du survol de la souris au clic de souris. Vous pouvez sélectionner un objet dans l'inventaire avec un clic gauche de la souris. Vous pouvez utiliser un objet avec un clic droit ou un double-clic de la souris.

Réduction de la consommation d'Endurance lors de l'utilisation de "Foncer" et "Ailes de la corneille".

Correction de l'erreur où la portée de recul de "Répulsion intuitive" était anormalement grande.

Amélioration de l'interaction avec Rusten, le maraudeur du désert, empêchant la destruction des roues au-delà d'une certaine distance.

Correction de l'erreur où "Roulade" et "Esquiver" ne s'activaient pas pendant l'utilisation de la compétence "Concentration".

[Clavier/Souris] Ajout de la fonction « Commandes de précision » de la Force axiomatique. Maintenir la touche A ou le bouton de retour de la souris tout en la déplaçant permet de manipuler les objets avec plus de précision.

Amélioration de l'interaction avec les objets pour être plus simple et intuitive.

Amélioration apportée afin qu'un message s'affiche désormais si vous tentez de dégainer votre arme dans un lieu ou une situation où cela est impossible.

Quêtes de Crimson Desert

Correction partielle de l'erreur où la transition vers la cinématique de libération était un peu trop brusque lors de la libération d'une base.

Rectification de l'erreur où il devenait impossible de progresser dans la quête si vous attaquiez Sébastian en lui jetant un objet pendant la quête "Un nouveau périple" du prologue.

Correction de l'erreur où la cible de la livraison disparaissait parfois pendant la quête "Le compagnon disparu" du chapitre 2.

Correction de l'erreur où la destruction du totem n'était parfois pas comptabilisée pendant la quête "Danse avec le diable" du chapitre 3.

Ajout d'informations d'aide supplémentaires qui faisaient défaut lors de la progression d'autres quêtes.

Amélioration de l'expérience Crimson Desert

Ajout d'une fonction permettant de fixer la direction Nord (N) en haut de la mini-carte.

Nouvelles informations ajoutées sur l'augmentation des statistiques au niveau suivant de la compétence dans le menu Compétences.

Ajout d'icônes indiquant l'emplacement des clés et des enclumes sur la mini-carte.

Modification apportée afin qu'il soit possible de vérifier l'état d'avancement des défis et des quêtes (Accepter, Terminé(e), Rafraîchir), les informations sur les récompenses et les informations sur le temps dans le menu Récit. Le nombre max. de notifications sauvegardées a été augmenté à 2 000.

Ajout d'une icône indiquant les nouvelles quêtes dans le menu Journal.

Amélioration apportée afin que les bâtiments de la base s'affichent sur la mini-carte lors de l'affichage de la jauge de libération d'une base.

Ajustement des fonctions générales telles que la durée d'affichage et le moment de disparition des notifications sur l'écran principal.

Amélioration apportée afin que les plats ayant la même recette (copieux, abondant, généreux) s'affichent dans un seul groupe dans le menu Cuisine/Fabriquer.

Amélioration apportée afin que le guide de bouton "Espionner la main adverse" s'affiche lors du jeu principal en Duo.

Suppression de l'effet d'éblouissement sur l'écran de chargement lors d'une nouvelle tentative après la mort.

Amélioration de l'IU du menu Codex afin de pouvoir vérifier d'un coup les catégories principales ainsi que les sous-catégories.

Modification des images des guides de touches L3/R3 de la manette DualSense et LS/RS de la manette Xbox.

Modification apportée afin que l'option « Tout utiliser » soit désormais appliquée par défaut lors de l'utilisation d'objets de type bourse depuis l'inventaire.

Amélioration apportée afin que la couleur du texte dans la zone de description de l'IU soit éclaircie pour une meilleure visibilité.

Graphismes et paramètres

Amélioration de la stabilité et de la qualité du rendu dans les environnements à basse résolution ou lorsque la mise à l'échelle est activée.

Amélioration du rendu des matériaux transparents (cheveux, fourrure, vêtements, etc.) lorsque FSR-RR / DLSS-RR est activé.

[PlayStation 5] Ajout de l'option "Affichage fixe en 4K" pour offrir une expérience de jeu avec une qualité d'image plus nette. L'activation de cette option permet de profiter d'une qualité d'image plus nette en affichant l'écran en résolution 4K, que l'écran prenne en charge ou non la résolution 4K. Lorsque cette option est activée en mode Performance sur le modèle de base de la PlayStation 5, la mise à l'échelle est effectuée à l'aide de FSR. Cette option est activée par défaut et peut être désactivée si vous le souhaitez. Lorsqu'elle est désactivée, l'écran est affiché selon la résolution max. du moniteur.

Correction du problème où le bruit augmentait à l'écran après un long temps de jeu.

L'activation de DLSS-RR applique correctement le Displacement Mapping. De plus, le préréglage DLSS-RR a été modifié de D à E, améliorant la qualité globale et résolvant le problème d'arrêt de l'animation des textures comme les cascades.

Performance et stabilité

Réduction des temps de chargement lors des déplacements via un Nexus abyssal et lors de la résurrection après la mort.

Optimisation de la stabilité et des performances sur l'ensemble des plateformes PC, Mac et consoles, et correction de certains problèmes de plantage.

Correction de l'erreur où des baisses de FPS se produisaient lors des combats contre le Héraut du Corbeau.

Vous pouvez retrouver l'intégralité des notes de patch directement à cette adresse.