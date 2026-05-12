Le phénomène Crimson Desert n'est pas terminé. Le studio Pearl Abyss continue de peaufiner son open world grâce à diverses mises à jour. Une nouvelle est justement disponible.

Avec ses centaines d'heures de jeu, Crimson Desert captive encore les joueuses et les joueurs du monde entier. Véritable phénomène de 2026, cette aventure en monde ouvert dans un univers d'heroic fantasy a largement fait bouger les lignes dans les habitudes vidéoludiques. Toutefois, une production d'une telle ampleur peut difficilement être exemptes de bugs à sa sortie. C'est pourquoi Pearl Abyss continue d'apporter des correctifs, comme avec cette nouvelle mise à jour.

Un patch pour vous débloquer dans Crimson Desert

Une mise à jour en chasse rapidement une autre sur Crimson Desert. Il faut dire que les équipes de Pearl Abyss sont sur le pont, prête à résoudre au pied levé tous les problèmes rencontrés par la communauté. Ainsi, à peine le patch 1.06 a-t-il été déployé qu'un nouveau correctif prend sa suite pour réparer un souci de plus. Dès maintenant, vous pouvez télécharger la nouvelle version pour résoudre un problème de taille décrit de la façon suivante par le studio :

Correction de l'erreur où la progression dans l'Abysse "Porte de la vengeance" était impossible.

Ce ne sera qu'un détail pour certain compte tenu de tout le contenu qu'offre Crimson Desert. Toutefois, pour les joueuses et joueurs bien motivés à venir à bout de tous les défis d'Abysse, le patch 1.06.01 est essentiel. De fait, que ce soit sur PC ou consoles, un bug pouvait vous empêcher d'aller au bout de la Porte de la vengeance. Dès lors, vous ne pouviez pas récupérer l'artefact abyssal et le trophée / succès « Conquérant des Abysses » vous passait sous le nez.

© Pearl Abyss

Dès aujourd'hui, le défi d'Abysse de la Porte de la vengeance ne devrait plus vous poser de problème. Du moins, en termes de bug. Car il faudra tout de même vous creuser les méninges et faire preuve d'adresse pour aller au bout. Il ne tient plus qu'à vous de relever le challenge pour devenir le fameux conquérant. Voilà qui devrait vous occuper en attendant de voir encore tout ce que le studio vous prépare pour la suite du suivi de Crimson Desert. Des nouveautés prometteuses sont encore au programme à l'avenir.