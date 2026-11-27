Crimson Desert déploie une nouvelle mise à jour, passant ainsi à la version 2.06.00. Ce faisant, le studio Pearl Abyss tient à vous apporter toujours plus de confort de jeu.

Ce n'est pas parce qu'une bonne partie de l'industrie et du public est tournée vers GTA 6 en ce moment qu'il faut en oublier les autres jeux qui ont marqué l'année. Pearl Abyss tient justement à améliorer encore son open world gargantuesque, Crimson Desert, avec la mise à jour 2.06.00 maintenant disponible. Elle concerne principalement la personnalisation et la gestion des infrastructures, on vous donne tous les détails.

Crimson Desert se met à jour pour repenser le camp et les combats

La principale nouveauté de la mise à jour 2.06.00 de Crimson Desert concerne ma décoration des résidences et la gestion des infrastructures. Peal Abyss s'est enfin décidé à facilité l'aménagement des meubles. Pour les placer, vous pouvez maintenant dépenser directement les ressources du camp. De même, les meubles déjà placés sont enregistrés automatiquement. On note aussi une nouvelle fonction pour remplir les chemins plus facilement ou encore la possibilité de modifier la zone dans laquelle appliquer un papier peint.

Cela dit, cette mise à jour de novembre apporte aussi des changements par rapport à la progression dans Crimson Desert. Par exemple, les seuils nécessaires pour atteindre les différents niveaux d'infrastructure ont été multiplié par 10. Vous constaterez aussi plusieurs différences légères dans la vie du camp. Enfin, les outils de cuisine obtenus en combat peuvent à présent être améliorés.

D'autre part, la mise à jour 2.06.00 de Crimson Desert ajuste la difficulté des schémas d'attaque de Titans colossaux. De manière générale, cette mise à jour contribue à la correction de nombreux bugs. Non seulement le confort de jeu en lui-même s'améliore, mais plusieurs problèmes qui entachaient l'expérience ont donc maintenant disparus. Cela touche aussi bien aux quêtes qu'aux personnages.

Ça bouge au campement de Crimson Desert. © Pearl Abyss

Patch Notes de la version 2.06.00

Contenus influencés par la mise à jour 2.06.00 de Crimson Desert

Vous pouvez désormais conserver dans le dépôt les objets obtenus via les extensions.

Amélioration du système de placement d'objets installables dans les résidences et les infrastructures de gestion. Vous pouvez désormais placer des objets installables sans les posséder. Une fois enregistré, un objet installable peut être placé en dépensant des Ressources du camp, sans avoir à en posséder d'autres exemplaires. Les meubles déjà placés sont enregistrés automatiquement. Si plusieurs exemplaires d'un même meuble ont été placés, le prix d'achat des exemplaires en trop (tous sauf un) vous sera remboursé. Les meubles qui n'ont pas été placés peuvent être vendus au magasin de meubles. Les objets installables rares, auparavant limités à un seul exemplaire, peuvent désormais être placés en plusieurs exemplaires en dépensant des Ressources du camp, une fois l'objet enregistré. Ajustement du coût de placement de chaque objet installable. Le coût de placement est calculé selon les statistiques de gestion de l'objet installable, sa taille et le type de statistiques. Plus sa contribution aux infrastructures de gestion est importante, plus le coût est élevé. Une fonction pour remplir le chemin a été ajoutée aux décorations classiques et au mode Construction libre, afin de faciliter la pose et le retrait de chemins sur une zone plus vaste. Vous pouvez dorénavant utiliser les « Toilettes en bois » et le « Dépôt de matériel » comme objets de décoration. Il est désormais possible de modifier la zone d’application du papier peint dans la décoration. En mode décoration, il est désormais possible de changer d'objectif à l’aide de la croix directionnelle lorsqu'il est possible d'interagir avec plusieurs éléments.



Ajustement de la limite du score des objets installables des infrastructures de gestion et des statistiques de gestion des objets installables. Après la mise à jour, le score des objets installables, le niveau d'infrastructure et les frais d'entretien quotidiens peuvent changer, même sans modifier l'agencement existant. Les seuils requis pour atteindre chaque niveau d'infrastructure ont été multipliés par 10. Révision à la hausse également des statistiques de gestion des objets installables, dans des proportions globalement similaires. Ajustement des statistiques de gestion de certains objets installables rares et objets décoratifs.

Les objets de type Visione vendus en magasin passent de la catégorie Objets clés à la catégorie Objets.

Le « Fusil à pompe de Havrerose » peut désormais s'acheter auprès de « Forrex, maître-canonnier », situé à l’entrepôt de ferraille de Prérosion, sur le Territoire de Havrerose.

L’équipement d’outil de cuisine obtenu en récompense de gestion peut désormais s'améliorer au niveau suivant.

Un délai de réapprovisionnement s'ajoute aux articles de l’atelier de carrioles.

Contrôles

Correction de l'erreur où, en cas de changement manuel de la touche Courir, la commande d’accélération de l’appareil respiratoire à propulsion n’était pas correctement modifiée.

Combat / Action

Ajustement de la difficulté des schémas d’attaque des Titans colossaux.

Graphismes / Paramètres

Ajout d’une option permettant d’appliquer ou non l’amélioration de la netteté quand vous activez l’interpolation d’images.

Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections de la mise à jour 2.06.00 de Crimson Desert

Correction de l'erreur où les marins se déplaçaient vers le camp si le nombre de marins revenant après avoir accompli une mission de prospection dépassait la capacité maximale du navire.

Retrait de la liste du codex « Lanterne de carriole », impossible à obtenir.

Correction de l'erreur où certains objets semblaient se superposer au corps du personnage.

Correction de l'erreur où la barbe apparaissait anormalement dans certaines situations lors du réglage de la longueur de la barbe.

Réglage du bug qui empêchait la restitution de la contribution lorsqu’un château était construit pendant la protection de base.

Correction de l'erreur où seuls certains ouvriers de contribution des Crinières Grises apparaissaient dans la liste des ouvriers de certaines missions.

Résolution de l'erreur où la liste des quêtes de l’île de Samora s'affichait anormalement.

Correction de l'erreur où l’écran restait noir dans certaines situations pendant le Jardin des épreuves.

Correction de l'erreur où, après une « Revanche » lors du combat contre Ludvig, le bonus de vie restait appliqué de façon permanente même après la fin du combat.

Damiane/Oongka : Correction de l'erreur où il était impossible d’utiliser le magasin d’infrastructures des Crinières Grises.

Damiane/Oongka : Correction de l'erreur où le bracelet axiomatique n’apparaissait que brièvement lors de l’utilisation de Décharge d’énergie.

Oongka : Correction de l'erreur où, avec des gants de mains nues équipés dans l’emplacement d’arme secondaire, l’utilisation d’une attaque légère après une attaque de combat à mains nues faisait repasser aux attaques des gants de mains nues, quelle que soit l’arme utilisée récemment.

Oongka : Correction de l'erreur où l’apparence du personnage était anormale lorsque la cape était retirée après avoir équipé certains équipements.

Damiane : Correction de l'erreur où les tatouages et le maquillage étaient réinitialisés après avoir vaincu Bastier.

Correction de l'erreur où le personnage ne coulait pas lorsqu'il descendait de l’A.T.A.G. à la surface de l’eau.

Correction du bug du brouillard et de la fumée sur le pont qui gênaient la visibilité sur le vaisseau fantôme.

Modification qui empêche de de retirer une voile qui vous équipez sur un Navire d'assaut de l'Est.

Correction de l'erreur où la possibilité de placer un meuble n'était pas correctement évaluée en mode Construction libre.

Correction de l'erreur où une pièce supprimée réapparaissait lors du chargement d’une décoration en construction libre.

Résolution de l'erreur où le filtre du Comptoir d'échange de reliques ne s’appliquait pas sur la carte.

Résolution du bug qui empêchait les les marins de pêcher dans certaines situations.

Correction de l'erreur où, à Pailune, certains PNJ sortaient parfois du sol en marchant.

Modification pour que la langue de jeu sélectionnée s’applique après avoir quitté le jeu puis s’être reconnecté.

Correction d'un problème qui empêchait l'activation de la base correspondante lors de la découverte d'un emplacement de maison à Pragma et sur l'île d'Estra.