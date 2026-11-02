Après avoir été au centre de l’attention pendant des mois, Crimson Desert a progressivement laissé sa place aux nouvelles sorties, qui se sont accumulées le temps de le dire en cette période de rentrée. Mais avant que GTA 6 ne vienne définitivement braquer tous les projecteurs sur lui, le titre de Pearl Abyss a eu droit à un retour très attendu grâce à Charting the Unknown, son nouveau DLC apportant son lot de nouveautés pour les joueurs de Crimson Desert. Et pour l’accompagner, une nouvelle mise à jour a été déployée ce week-end sur toutes les plateformes.

Crimson Desert lance la mise à jour 2.04.05, quoi de neuf ?

En effet, comme à chaque fois qu’un jeu reçoit une importante mise à jour, il n’est pas rare de voir ensuite les patchs se multiplier de sorte à corriger les éventuels problèmes qui ont pu se glisser avec les nouveautés introduites en cours de route. Et Crimson Desert n’échappe pas à la règle, en témoigne l’arrivée du patch 2.04.05 déployé ce week-end sur toutes les plateformes afin d’apporter les améliorations nécessaires pour le confort de tous. Voici tous les éléments à retenir de cette dernière mise à jour :

Correction d’une erreur qui provoquait un plantage du jeu durant le combat contre Ravok des Crocs sauvages.

Correction d’une erreur qui empêchait de faire progresser la quête exclusive de Damiane, « Fin et commencement », si la quête « Le terme du voyage » de l’histoire principale était terminée dans un certain laps de temps.

L’erreur qui empêchait de faire progresser les quêtes permettant de demander certaines sorcières en mariage a été corrigée.

Correction d’une erreur qui empêchait de faire progresser la quête de Kliff, « Au-delà des marges », sans posséder de canne à pêche.

Vous le constaterez, c’est donc à une petite mise à jour que nous avons affaire dans le cas présent, la version 2.04.05 de Crimson Desert se contentent de corriger les problèmes les plus gênants arrivés avec le lancement de Charting the Unknown. Bien sûr, cela ne veut pas dire que d’autres problèmes ne seront pas corrigés à l’avenir, Pearl Abyss ayant comme à son habitude mis à jour la liste des problèmes identifiés jusqu’à présent et destinés à être corrigés via des mises à jour ultérieures. Si l’un d’eux vous concerne, encore un peu de patience, donc.

Une version d’essai gratuite est disponible

En attendant, profitons-en pour rappeler qu’au-delà de la sortie de son DLC, Crimson Desert a récemment accueilli une version « Enhanced », qui a apporté de nombreuses améliorations au titre par rapport à sa version de lancement. De même, le studio a également confirmé qu’un essai gratuit est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series, ce qui vous permettra de découvrir les cinq premières heures de jeu avant de passer, ou non, à la caisse. Toutes les informations à ce sujet se trouvent dans notre article dédié.

Source : Pearl Abyss