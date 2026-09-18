Les équipes de Crimson Desert sont à fond sur l'optimisation du jeu et la correction des bugs en ce moment, surtout depuis le lancement de la version Enhanced. Une nouvelle mise à jour est là.

Pearl Abyss fait encore disparaître un tas de bugs dans Crimson Desert avec la sortie de la version 2.03.00. Déployée dès aujourd'hui à travers une nouvelle mise à jour gratuite, elle promet plus de stabilité en jeu. Ne vous attendez donc pas à du contenu supplémentaire comme on peut le voir parfois avec les patch. En revanche, vous devriez y trouver plus de confort à présent.

Crimson Desert fait des ajustements avec sa mise à jour du 18 septembre

Pearl Abyss a décidé de revoir certains points de Crimson Desert. La mise mise à jour 2.03 vous fait à présent profiter d'au moins 1 000 pièces d'argent en démarrant une nouvelle partie à partir d'une sauvegarde pré-existante. De leur côté, les amateurs de photographie virtuelle auront le plaisir d'accueillir une nouvelle fonction, le déplacement précis, pour un contrôle accru de la caméra.

Cela dit, la mise à jour gratuite du 18 septembre vient surtout corriger bon nombre de bugs. Certains problèmes courants du gameplay de Crimson Desert sont à présent résolus, comme la course dans l'eau ou l'accès immédiat à des quêtes alors qu'elles nécessitaient un délai. Même des incohérence de QTE devraient avoir disparu maintenant. On peut dire que le jeu gagne encore en confort et en optimisation aujourd'hui.

© Pearl Abyss

Patch notes de la version 2.03

La nouvelle mise à jour de Crimson Desert est disponible dès ce vendredi 18 septembre 2026 sur presque toutes les plateformes. Comme souvent, elle arrivera un tout petit peu plus tard sur le Mac App Store.

Contenus

Lors du lancement d'une nouvelle partie en important une sauvegarde existante, l'argent dépassant 1 000 pièces est désormais attribué sous la forme de bourses d'argent cumulables.

Ajout de la fonctionnalité de « Mouvement précis » dans le Mode photo, permettant d'ajuster finement les déplacements de la caméra.

Correction de l'erreur où le cheval adverse se déplaçait à une vitesse excessive lors d'une Course de chevaux.

Correctif d'un bug à cause duquel des missions nécessitant un délai d'attente étaient immédiatement disponibles.

Correction de l'erreur où une mission de combat envoyée se retrouvait annulée après avoir sauvegardé puis chargé la partie.

L'affiche murale « Témoignage du bûcheron » continuera désormais d'apparaître tant qu'elle n'a pas été lue.

Correction de l'erreur où le PNJ guide apparaissait à un autre endroit lors d'une nouvelle tentative de la quête « Les secrets cachés dans les ténèbres ».

Contrôles

Correction de l'erreur où le déroulement du QTE survenant après avoir été attrapé par un ours variait en fonction de la touche pressée.

Modification des touches et boutons assignés pour afficher le détail des compétences dans les menus de l'Écurie et de gestion des familiers.

Correction de l'erreur où il était impossible de contrôler le personnage durant la progression de la quête « Enquêter sur la voix mystérieuse ».

Correction de l'erreur où le joueur restait figé en utilisant certains objets fonctionnels en étant sur une monture.

Combat / Action

Vous pouvez désormais sauter pendant une course sur l'eau.

Vous pouvez aussi glisser pendant une course sur l'eau lorsque les Bottes Marche-brume sont équipées.

Correction de l'erreur où, dans certaines situations, un ennemi repoussé lors d'un combat ne chutait pas d'une falaise.

Résolution enfin du bug qui provoquait des dégâts de chute excessifs en descendant d'un A.T.A.G. en plein vol.

Interface utilisateur de Crimson Desert

Correction de l'erreur où certains textes de l'interface tremblaient lors du défilement.

Correction de l'erreur où certains textes de l'interface s'affichaient de manière anormale.

Graphismes / Paramètres

Mise à jour du SDK NVIDIA Streamline vers la version 2.14.1, intégrant le tout dernier modèle Transformer pour le DLSS Ray Reconstruction.

Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

Atténuation du bruit visuel prononcé qui apparaissait sur les armures en intérieur.

Correction de l'erreur où l'apparence du cheval s'affichait de façon anormale après avoir équipé une barde spécifique.