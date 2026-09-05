L'ambition de Pearl Abyss sur Crimson Desert n'aura pas empêché le monde ouvert d'être truffé de bugs. Mais le studio travaille d'arrache-pied pour améliorer sa copie, d'où la nouvelle mise à jour fraîchement sortie. C'est l'occasion, qui plus est, de rebondir sur le lancement de la version 2.0 et l'annonce du DLC pour offrir la meilleure version à ce jour.

Crimson Desert continue de s'améliorer avec une mise à jour

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Crimson Desert. Le jeu semble n'avoir que des surprises pour sa communauté en ce moment. Après le lancement d'une démo jouable gratuitement et de sa version 2.0, Pearl Abyss a enfin levé le voile sur le premier DLC lors du State of Play. Alors, pendant que le studio continue de capter avec son RPG hyper généreux, il en profite pour sortir une énième mise à jour.

Pas plus tard qu'hier, Crimson Desert passait finalement à la version 2.01.00. Ce faisant, le jeu s'est offert un paquet de correctifs importants. Il a notamment fait disparaître de nombreux bugs qui survenaient au camp des Crinières Grises ou au cours des crêtes. Vous devriez à présent rencontrer moins de problème d'invocation ou de mobilier. Vous profiterez même d'une multiplication par 10 des fonds du camp via les dons d'argent désormais. Voilà qui va changer positivement l'économie en jeu.

© Pearl Abyss

Notez aussi plusieurs correctifs du côté des combats. Certaines techniques pouvaient provoquer des bugs. C'était notamment le cas du Percevent avec le mousquet. Avec la mise à jour de Crimson Desert, Pearl Abyss veut considérablement améliorer votre confort en cours de partie. C'est la raison pour laquelle le studio a aussi revu l'interface utilisateur et amélioré les performances graphiques. Plutôt que des ajouts majeurs, on sent ici l'envie d'offrir un polissage général toujours bienvenu pour un jeu de cette envergure.

Patch notes 2.01.00 complet

Le patch 2.01.00 de Crimson Desert est d'ores et déjà disponible sur la quasi-totalité des plateformes. Que ce soit via Steam ou l'Epic Games Store, sur XBOX Series X|S ou PS5, vous pouvez en profiter sans attendre. En revanche, la mise à jour se fait légèrement attendre sur le Mac App Store. Pour patienter, voici le détail complet des modifications apportées :

Amélioration du contenu

C'en est enfin fini du bug des meubles qui apparaissaient au camp des Crinières Grises.

Résolution de l'erreur où une autre monture était invoquée lors de l'appel de l'Étoile noire dans certaines situations.

Correction de l'erreur où la quête « Le chevalier sortilège » ne se terminait pas malgré l'achèvement de toutes ses sous-missions.

Correction de l'erreur où la valeur réellement requise pour accomplir la mission de don au camp était inférieure à celle affichée.

Ajout d'une nouvelle mission d'expédition : « Mission d'investissement en lingots d'or ».

Pour les quêtes se déroulant à cheval, vous profitez maintenant d'une restauration des points de vie de la monture lors d'un « Réessayer ».

Ajout d'une mise en scène dans le menu des compétences permettant d'identifier les compétences déverrouillées par l'acquisition d'un codex de compétence donné.

Amélioration du mode photo : il est désormais possible d'incliner la caméra.

Les fonds du camp obtenus lors d'un don d'argent au camp sont désormais multipliés par 10.

Amélioration en Combat / Action

Correction de l'erreur où le vol s'interrompait lors de l'utilisation de « Coup de paume : Transfert » en plein vol.

Correction de l'erreur où, dans certaines situations, l'attaque s'exécutait dans une direction différente de celle de la cible après l'utilisation de « Force axiomatique : Assaut ».

Réglage de l'erreur où le personnage restait figé sous la surface de l'eau lors de l'utilisation de « Plaquage » en eau peu profonde.

Correction de l'erreur où l'esprit ne se régénérait pas lors de l'utilisation de « Concentration » en étant suspendu au terrain.

Résolution du bug à cause duquel le Percevent ne s'exécutait pas avec le mousquet.

Correction de l'erreur où, dans certaines situations, les camarades et montures du joueur n'engageaient pas le combat contre les ennemis.

Interface utilisateur de Crimson Desert

Amélioration apportée au premier lancement du jeu : une seule pression sur les flèches du menu de réglage de la taille minimale de police suffit désormais à modifier la valeur.

Correction de l'erreur où l'interface inférieure disparaissait lorsqu'une sélection était saisie en même temps qu'un changement d'onglet pendant l'insertion ou le retrait d'un équipement abyssal.

Résolution du problème empêchant de sélectionner l'espagnol dans l'option de langue des voix dans certains environnements.

Correction du problème d'affichage incorrect de l'interface dans certaines situations.

Graphismes et paramètres

Amélioration du problème de bruit visuel prononcé dans certains environnements, notamment par temps de pluie ou en présence de flaques d'eau.

[Mac] Correction de l'erreur où les intérieurs apparaissaient très sombres sur les appareils M5 en raison d'une erreur de rendu de la lumière.

Correction de l'erreur où des chutes de fréquence d'images survenaient à proximité des clôtures lors du placement d'objets en extérieur en mode Décoration.

Localisation de Crimson Desert

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

Le problème de latence survenant lors des interactions avec les PNJ a été corrigé dans Crimson Desert.

Correction du bug la quantité de lingots d'or pouvant être retirée s'affichait de façon anormale lorsque l'inventaire était saturé.

Réparation du problème qui répertoriait les habits en tissu de moine guerrier comme couvre-chef.

Correction de l'erreur où les tapis roulants installés dans l'usine de chocolat ne fonctionnaient pas.

Résolution du bug à cause duquel le couvre-chef apparaissait temporairement lors de l'amélioration d'une arme avec le réglage « Visibilité du couvre-chef - Visible en combat » activé.

Correction de l'erreur où Barden Middler disparaissait dès qu'il sortait du champ de vision après la cinématique de la fin de Calphade.

Correction de l'erreur où l'indication de touche « Marquer la cible » ne s'affichait pas lors de la visée avec une arme à distance pendant une glissade.

[Damiane/Oongka] Correction de l'erreur où Kliff restait constamment visible à l'écran sans disparaître lorsque vous jouiez avec ces personnages.

Correction de l'erreur où la fonction « Inspecter » se superposait au terrain dans certaines régions.

Correction de l'erreur permettant occasionnellement de se déplacer avec la lanterne en main pendant la lecture des fragments de mémoire.

Le fourreau n'apparaît plus sur les épées qui ne sont pas équipées.

Correction de l'erreur où l'interaction avec la tablette de pierre n'était possible qu'en se tenant dessus pendant la quête « Lame usée ».