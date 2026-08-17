6 millions de joueurs et 18 mises à jour principales plus tard, Pearl Abyss est loin d’en avoir terminé avec Crimson Desert. L’éditeur coréen a en effet annoncé l’arrivée cette année d’un premier DLC payant, tandis qu’une version Nintendo Switch 2 est actuellement en développement, et progresse rapidement. En attendant de voir toutes ces nouveautés à l'œuvre, le studio poursuit donc ses efforts démesurés pour améliorer le jeu. Deux nouvelles mises à jour ont été déployées rien que ce weekend. Elles ajoutent notamment un Codex des quêtes, corrigent une batterie de bugs et améliorent l’expérience globale.

Deux nouvelles mises à jour à télécharger pour Crimson Desert

La grande nouveauté de cette double mise à jour, c’est donc l’arrivée du Codex des quêtes dans le jeu. Ce dernier rassemble désormais huit catégories vous permettant de suivre plus facilement votre progression, que ce soient les quêtes d’histoire, de faction, les enquêtes, les missions de la vie quotidienne, les constellations et bien encore. Pearl Abyss en a également profité pour changer la rotation de la caméra lorsqu’une cible est verrouillée, avec trois options au choix : Manuel, Semi-auto et Auto. Pour le reste, ces deux mises à jour de Crimson Desert s’attaquent à toute une panoplie de bugs, allant des graphismes avec des corrections des sources de lumière, aux montures qui se coincent trop facilement, en passant par des problèmes d’affichage sur les personnages. Voici donc dans le détail ce qui corrige le patch 1.18.00 et son hotfix 1.18.01. :

©Pearl Abyss

Notes de patch de la version 1.18.00 de Crimson Desert

Contenus

Ajout du Codex des quêtes. Le Codex des quêtes se compose donc de 8 catégories : Quêtes d'histoire, Quêtes de faction, Quêtes d'enquête, Quêtes de recherches, Quêtes de la vie quotidienne, Guide, Archives de la Bibliothèque et Constellations. Certaines entrées du Codex des quêtes sont octroyées rétroactivement si la quête correspondante a déjà été terminée.

La devise consommée pour les recherches a été changée de l'argent aux fonds du camp.

Correction de l'erreur où les marchandises de grande valeur pouvaient être empilées et chargées jusqu'à 100 unités.

Correction de l'erreur où le marchand n'apparaissait pas au comptoir de rue dans certaines situations.

L'emplacement de l'objet « Note du boulanger » a également été modifié dans la mission « Requête de Haverson ».

Correction permettant d'obtenir des connaissances en soulevant certains animaux sans les tuer.

Amélioration de certaines entrées du Codex de boss dont la formulation était maladroite.

Il est désormais possible d'équiper le harnachement du cheval à l'écurie.

Correction de l'erreur où, dans certaines situations, les statues pensives revenaient à leur état non réparé pendant la quête de réparation des statues pensives du Temple de Jijeong, au chapitre 9.

Chapitre 4. Le prix de la connaissance > Chaudron en fonte mystérieux > Il est désormais possible de rattacher le four démonté à l'aide de Coup de paume : Transférer lors de la réparation du four à l'atelier de l'Antre ardente.

Correction de l'erreur où la quête secondaire consistant à vaincre les ennemis aux abords de la Maison Cairn ne s'affichait pas.

Il est désormais possible d'obtenir la connaissance « Message suspect » après avoir terminé « Regarder le souvenir au château de Délésyie ».

Contrôles de Crimson Desert

Ajout d'options de rotation de perspective fixe. Dans les paramètres du jeu, l'option Contrôles - Rotation de perspective fixe, auparavant réglable sur « Activer » ou « Désactiver », propose désormais les réglages « Manuel », « Semi-auto » et « Auto ». Manuel : lorsque le verrouillage de cible est actif, la caméra peut être tournée à l'aide du stick droit ou de la souris. (ancienne option : Activer) Semi-auto : lorsque le verrouillage de cible est actif, la caméra ne peut être tournée qu'à l'intérieur d'un certain angle à l'aide du stick droit ou de la souris. Auto : lorsque le verrouillage de cible est actif, la caméra ne peut pas être tournée avec le stick droit ni la souris. (ancienne option : Désactiver)

Correction de l'erreur où le ciblage ne fonctionnait pas dans certaines situations lors de la visée avec une arme à distance sur une monture.

Correction de l'erreur où les flèches des raccourcis se déplaçaient de manière incohérente.

Combat / Action

Correction de l'erreur où certaines montures spéciales restaient donc bloquées et ne parvenaient pas à franchir de petits rebords.

Résolution de l'erreur empêchant de franchir une fenêtre en l'absence d'obstacle.

Correction de l'erreur où le boss « Sire Poisson-chat » répétait certaines actions au même endroit dans certaines situations.

IU de Crimson Desert

Amélioration permettant de distinguer visuellement les zones de la carte du monde révélées en sonnant la cloche des zones explorées directement.

Graphismes / Paramètres

Correction de l'erreur où les sources de lumière en intérieur étaient instables dans certaines situations.

Résolution de l'erreur où la caméra tremblait ou vacillait lors de son contrôle dans un environnement à faible FPS.

Correction de l'erreur où le rendu apparaissait corrompu lors de l'activation du FSR Frame Generation ou du XeSS Frame Generation sur certaines cartes graphiques peu performantes, dont la GTX 1060.

Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections de Crimson Desert

Correction de l'erreur où la réapparition à un point de contrôle renvoyait ponctuellement à l'écran titre.

Correction de l'erreur où l'accélération s'appliquait aussi aux voix lorsqu'une fenêtre d'aide s'affichait pendant l'avance rapide d'une cinématique.

Résolution de l'erreur où les ouvriers ne fonctionnaient pas correctement après le chargement d'une sauvegarde.

Correction de l'erreur où des PNJ ordinaires étaient présents dans des régions bloquées.

Correction de l'erreur où l'animation du personnage s'affichait anormalement lorsqu'il montait une monture.

Résolution de l'erreur où le personnage pénétrait ponctuellement à l'intérieur de l'anneau brisé de l'Abysse dans l'Abysse « Pont de Boucle-ciel ».

Correction de l'erreur où l'effet d'accélération du temps ne s'appliquait pas après l'utilisation du mode Concentration.

Correction de l'erreur où certains équipements semblaient traverser le corps du personnage.

Résolution de l'erreur où les mouvements d'Esserion étaient anormaux.

Correction de l'erreur où il était impossible de progresser si l'on passait à Oongka avant de retrouver Torstein pendant L'heure du jugement.

Correction de l'erreur permettant d'équiper plusieurs barils d'huile superposés dans l'emplacement de baril d'huile lors de l'activation du chauffage.

Résolution de l'erreur où le bouclier s'affichait lorsque l'option « Voir l'objet sélectionné » était activée au magasin ou à la teinturerie après avoir équipé des armes d'ambidextrie.

Correction de l'erreur où les effets sonores des compétences d'équipement abyssal étaient alors audibles même lorsque le volume des effets sonores était réglé sur 0.

Correction de l'erreur où l'accès au menu d'interaction était retardé lors d'une discussion avec un PNJ, lanterne allumée.

Résolution de l'erreur où les objets de décoration placés dans la version 1.12.00 ou une version précédente ne s'affichaient pas.

Correction de l'erreur où le jeu se fermait anormalement juste après avoir démarré dans certaines situations.

Correction de l'erreur où certaines régions s'affichaient anormalement sur la carte du monde.

Source : Pearl Abyss