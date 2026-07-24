Il n’aura fallu que quelques semaines à Crimson Desert pour s’imposer comme l’un des plus gros succès de l’année. Pearl Abyss peut en effet déjà se targuer d’avoir écoulé plus de 6 millions d’exemplaires vendus en seulement quelques mois. Un succès qui a rapidement conduit l’éditeur à envisager un DLC, avant d'enclencher rapidement son développement. D’ici-là, le studio coréen ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Comme tout grand monde ouvert, Crimson Desert continue d’être amélioré à travers des mises à jour régulières, et, justement, un nouveau patch vient d’être déployé afin de corriger une longue liste de problèmes soulevés par la communauté.

Que change la nouvelle mise à jour de Crimson Desert ?

Pas de nouveau contenu à l’horizon cette fois. Si Pearl Abyss joue généralement la carte de la générosité en distillant quelques nouveautés ici et là, comme des montures inédites, par exemple, le studio coréen s’est focalisé sur l’amélioration de la stabilité et du confort du jeu en corrigeant toute une batterie de bugs. La mise à jour 1.15.00 de Crimson Desert s’attaque ainsi à un large éventail de correctifs, touchant aussi bien les quêtes que les combats, les commandes ou les soucis d’affichage. Pearl Abyss a notamment corrigé un problème particulièrement gênant pouvant rendre certains boss invisibles en plein affrontement. Vous ne devriez également plus rencontrer de soucis avec les cultures qui refusaient de pousser ou devenaient impossibles à récolter une fois arrivées à maturité.

La mise à jour 1.15.00 de Crimson Desert apporte également quelques retouches. Il est, par exemple, désormais possible d’invoquer correctement une wyverne en plein vol, quand certains comportements problématiques de la caméra, notamment celui la rendant trop proche du personnage après avoir nagé, ont été corrigés. Le HDR a également reçu plusieurs ajustements pour reproduire plus fidèlement les couleurs. Pour finir ce tour du propriétaire, impossible de ne pas mentionner les plantages qui pouvaient survenir au chargement d’une sauvegarde cross-plateforme, éradiqués avec cette nouvelle mise à jour de Crimson Desert.

Patch notes de la version 1.15.00 de Crimson Desert

Contenus

Correction d’une erreur qui rendait certains boss invisibles pendant le combat.

Résolution d’une erreur qui empêchait les cultures de pousser dans certaines situations.

Correction d’une erreur qui empêchait de récolter les cultures arrivées à maturité dans certaines situations.

[Oongka/Damiane] Correction d’une erreur qui empêchait la sauvegarde du verrouillage de l’équipement actuel.

Lors de la quête « Pots de miel éparpillés », correction d’une erreur qui empêchait d’attaquer après avoir monté l’ours qui est l'objectif de la quête pour rejoindre la ville.

L’emplacement de l’objet « Masse de l’Ambition » a été ajusté afin de le rendre plus facile à récupérer.

Correction de l’erreur où le gros poisson porté sur le dos disparaissait lorsque vous récupériez les poissons d’une nasse.

Contrôles de Crimson Desert

Correction de l'erreur où le réticule de la « Force axiomatique » s'affichait au-delà de sa portée d'activation réelle.

Correction de l’erreur où, à certains endroits, la caméra restait trop proche du personnage après avoir nagé.

Combat / Action

Correction de l'erreur empêchant d'appeler une wyverne en vol.

Correction de l’erreur où la distance parcourue avec Ruée de la corneille était anormalement courte après une Manœuvre aérienne.

Graphismes / Paramètres

Correction d'un problème d'affichage affectant les couleurs et la transparence de certains éléments de l'interface lorsque le HDR était activé.

Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections de Crimson Desert

Correction de l’erreur où le jeu plantait parfois lors du chargement d’un fichier de sauvegarde multiplateforme.

Résolution de l’erreur où la posture du personnage sur une monture paraissait parfois peu naturelle.

Correction de l’erreur où la carriole disparaissait parfois lors de l’utilisation de la fonction « Fuir » avec une carriole volée.

Correction de l’erreur où Kliff s’enfonçait profondément dans le sol en utilisant Entaille fulgurante sur une pente.

Source : Pearl Abyss