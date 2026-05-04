Crimson Desert reçoit une nouvelle mise à jour colossale et déjà un petit hotfix par-dessus. Pearl Abyss est aux petits soins alors que la communauté s'agrandit de jour en jour. Avec déjà plusieurs millions d'unités vendues, Crimson Desert est assurément l'un des plus gros jeux de l'année. Son extrême générosité a fait écho chez les joueurs, malgré plusieurs gros problèmes techniques ou de gameplay qui sont peu à peu résolus au fil des mises à jour. Ce weekend, une nouvelle vague de patchs a été déployée, voici tout ce qui change.

L'imposante mise à jour 1.05 de Crimson Desert a été déployée ce weekend sur consoles et PC. Elle modifie une fois de plus tout un tas de choses, et approte du contenu. Encore une fois, il y a une quantité colossale de corrections de bugs diverses, d'optimisations techniques, ou de gameplay, mais aussi d'ajustements ici et là. Les notes de patch étant longues comme le bras, nous allons surtout nous concentrer sur ce qui parlera davantage aux joueurs : le nouveau contenu totalement gratuit.

Une mise à jour absolument énorme et du nouveau contenu gratuit pour Crimson Desert

Cette mise à jour de Crimson Desert ajoute en effet le mode Revanche qui vous permettra d'affronter une nouvelle fois certains boss du jeu. Deux options sont alors possibles : soit vous affrontez le boss tel qu'il était lors de votre première rencontre, soit vous le combattez après une mise à niveau qui le rend plus puissant en prenant en compte votre équipement. Peu importe ce que vous choisissez, il sera possible de vaincre ces boss en mode revanche avec n'importe quel personnage. Les développeurs ont déjà affirmé que le mode Revanche sera mis à jour dans le futur avec d'autres surprises.

Autre nouveauté de cette mise à jour de Crimson Desert, le mode Re-blocus. Cette fonctionnalité personnalisable permet aux ennemis de reprendre le contrôle de certains lieux libérés. Vous aurez alors une nouvelle occasion de vous battre. Cet ajout répond à la demande des joueurs qui commençaient à trouver le monde de Crimson Desert bien trop paisible au fur et à mesure qu'ils libéraient les avant-postes et autres lieux importants. Par ailleurs, de nouvelles créatures légendaires sont été ajoutées, certaines peuvent même devenir des familiers.

On pourra rebattre le Diable des Roseaux en plus difficile, ça va faire mal ! ©Jérémy.H " KiKitoes" pour Gameblog

Notes de patch 1.05 et 1.05.01 sur console et PC (points importants)

Le mode Revanche a été ajouté. (Ce contenu sera continuellement amélioré via de futures mises à jour.) Les puissants Boss que vous avez rencontrés à travers Crimson Desert attendent à nouveau votre défi. Vous pouvez désormais prendre votre revanche contre le boss de votre choix à tout moment. La Revanche peut être tentée avec n'importe quel personnage (Kliff, Oongka, Damiane). Dans un premier temps, la Revanche est dispo pour 69 boss et propose 2 modes : Souvenir : Vous affrontez à nouveau le boss tel que vous l'avez rencontré la première fois. Résonance : le combat es tmis à niveau en fonction de votre équipement.

a été ajouté. (Ce contenu sera continuellement amélioré via de futures mises à jour.) La fonctionnalité Re-blocus a été ajouté à Crimson Desert. (Ce contenu sera continuellement amélioré via de futures mises à jour.) Pour les bases remplissant certaines conditions de temps, un re-blocus peut se produire selon une probabilité définie. (pour le moment disponible pour 23 forteresses et carrières bloquées par 13 factions). Le re-blocus est appliqué après un chargement (sauvegarde, chargement d'une partie, etc.) Il existe 3 modes permettant d'en ajuster la fréquence. Vous pouvez l'ajuster via l'option "Fréquence de re-blocus" dans Paramètres > Jeu. Paisible : Aucun re-blocus ne se produit. Tendu : intermittent En conflit : fréquent

a été ajouté à Crimson Desert. (Ce contenu sera continuellement amélioré via de futures mises à jour.) l'Aigle de fer et l'Ara hyacinthe, de nouveaux animaux légendaires, ont été ajoutés et peuvent désormais devenir vos familiers.

La nouvelle créature "Sanglier esprit de la montagne" a été ajoutée.

De nouveaux lieux de vente pour les objets de type camouflage ont été ajoutés dans le monde de Crimson Desert.

De nouveaux objets ont été ajoutés dans différentes boutiques.

Les lingots d'or dispersés sur le terrain qui ne pouvaient pas être ramassés peuvent l'être désormais.

Vous pouvez maintenant trouver un Couvre-chef citrouille près du champ de citrouilles.

Des interactions pour porter, déposer et caresser ont été ajoutées pour les animaux familiers oies et canards.

La quantité de récoltes au potager est désormais d'au moins 2 de manière constante, indépendamment de l'approvisionnement en engrais ou en eau.

La visibilité des indices dans certains puzzles a été améliorée.

Vous pouvez désormais également insérer des équipements abyssaux et créer des emplacements sur vos objets verrouillés.

L'emplacement du Nexus abyssal près de l'Atelier de tanks de Zargan où se trouve le laboratoire a été déplacé au sommet de la falaise.

La qualité des graphismes de certains animaux a été améliorée.

Détails du hotfix 1.05.01 de Crimson Desert

Correction de l'erreur où les missions envoyées s'annulaient dans certaines circonstances sans récompenses. Les points de contribution non restitués en raison de cette erreur seront restaurés lors du prochain correctif.

Correction de l'erreur où il était impossible d'invoquer des familiers dans certains cas précis.

source : Steam, Crimson Desert