Un monde ouvert annoncé comme plus vaste que ceux de Skyrim et Red Dead Redemption 2, une avalanche d'activités jusqu'à l'indigestion, des dragons à chevaucher et un contenu qui avait tout d'un puits sans fond… Crimson Desert s'annonçait soit comme l'un des plus gros pétards mouillés de ces dernières années, soit comme un nouveau mètre étalon de l'open world. Comme souvent, la vérité se situe quelque part entre les deux. Avec ses 5 millions de ventes, sa polémique autour de l'IA générative, ses soucis techniques parfois pénalisants sur l'ensemble des plateformes et des mécaniques grandement mises en avant durant la campagne marketing mais finalement jugées décevantes… Ces dernières semaines, Crimson Desert polarise les discussions dans la sphère du jeu vidéo.

Là où le Pearl Abyss parvient cependant à tirer son épingle du jeu, c'est sur sa réactivité à toute épreuve. Une partie des problèmes les plus remontés par les joueurs a déjà été corrigée et, si le chantier reste conséquent, les patchs s'enchaînent à un rythme soutenu. Et deux nouvelles mises à jour de Crimson Desert viennent justement d'être déployées.

Deux nouvelles mises à jour pour Crimson Desert

Pearl Abyss a ainsi déployé deux nouveaux hotfix pour le dernier phénomène de ce début d'année. Rien d'aussi conséquent que la mise à jour majeure publiée ce weekend, mais ces correctifs lancés en urgence s'attaquent avant tout à des problèmes pressants remontés par la communauté et qui pouvaient être corrigés rapidement. Parmi eux, des boss inertes lors de combats qui auraient autrement plus intenses si nos adversaires ne jouaient pas les pacifistes et attendaient sagement de se faire rosser. Ils auront désormais plus de mordant et de répondant, comme prévu. De son côté, la seconde petite mise à jour de Crimson Desert cible spécifiquement la version PC, et en particulier celle sur Steam. Elle apporte des ajustements destinés à améliorer la qualité graphique du jeu lorsque le DLSS et le Nvidia Ray Reconstruction sont activés.

Deux petites mises à jour mineures donc, mais qui témoignent surtout du rythme soutenu auquel le studio coréen enchaîne les correctifs. Pearl Abyss a d'ailleurs confirmé être déjà à l'œuvre sur les problèmes les plus fréquemment remontés par les joueurs. On ne sait en revanche pas quand la prochaine grande mise à jour de Crimson Desert sera publiée. En attendant, voici les patch notes complètes des dernières versions du jeu :

Amélioration partielle de la qualité d'image liée au NVIDIA Ray Reconstruction et au DLSS. Nous prévoyons de continuer à vérifier ces éléments à l'avenir. Correction de l'erreur où, dans certains environnements, l'écran paraissait flou ou clignotait lorsque la démarcation entre le ciel et les nuages ou les effets de fumée des cheminées se chevauchaient avec les objets environnants.

Correction de l'erreur où certains boss s'arrêtaient de bouger par intermittence pendant le combat.

Source : Pearl Abyss