Crimson Desert sort une nouvelle mise à jour pour passer à la version 1.17.00 et faire disparaître au passage quelques bugs qui vous gênent depuis un bon moment.

Pearl Abyss vient de sortie une nouvelle mise à jour pour Crimson Desert. Le jeu phénomène de ce début d'année 2026 est maintenant officiellement passé à la version 1.17. La copie s'améliore donc encore pour vous permettre de profiter d'une expérience pour agréable. Non seulement le jeu fait ses adieux à plusieurs bugs problématiques, mais il corrige même certaines traduction.

Le bug d'inventaire enfin résolu dans Crimson Desert

Les joueuses et joueurs de Crimson Desert vous pouvoir souffler. La mise à jour du jeu apporte encore plus de stabilité. Mais, ce n'est pas tout. Le passage à la version 1.17 vient aussi et surtout régler un problème particulièrement frustrant pendant la partie. En effet, jusqu'à vendredi dernier, vous souffriez d'un souci d'organisation de l'inventaire et, surtout, ce qui concerne la nourriture.

Vous avez probablement remarqué vous aussi que l'accès rapide à vos aliments remplaçait ce que vous aviez utilisé par des éléments de votre inventaire inutilisables. Alors que vous mangiez un plat, plutôt que d'en voir un autre arriver dans le raccourci pour votre prochaine utilisation, vous aviez par exemple des légumes. De quoi rendre la partie de Crimson Desert frustration dans la pratique. Mais c'en est désormais terminé de ce bug.

© Pearl Abyss.

La mise à jour de Crimson Desert vient aussi corrigée des bugs de quête des fonctionnalités. Pearl Abyss a aussi travaillé à améliorer encore le confort de jeu. Des problèmes d'interface sont à présent résolu. Cela vaut aussi pour des erreurs de localisation. Le studio ne dévoile pas les langues concernées, mais ce sera à coup sûr un soulagement pour bien des joueuses et des joueurs.

Patch notes de la version 1.17.00

La nouvelle mise à jour de Crimson Desert arrive très peu de temps après le gros patch 1.16. Cela dit, c'est encore encore une fois l'occasion pour Pearl Abyss d'affiner sa copie pour le plaisir des joueuses et des joueurs. Cette fois, le téléchargement sera plus rapide mais la nouvelle version vient tout de même résoudre quelques bugs qu'on est heureux de voir disparaître :

Contenus :

Correction de l’erreur où la progression du défi « Sauvetage sur le fil » n’était pas correctement comptabilisée.

Résolution de l’erreur où un objet non prévu était assigné aux raccourcis après avoir consommé toute la cuisine qui y était enregistrée.

Correction du bug ’où les fonctions des couvre-chefs spéciaux ne s’activaient pas correctement dans certaines situations.

Combat / Action :

Correction du bug à cause duquel les bruits de pas se superposaient ou les animations saccadaient lorsque le joueur se déplaçait.

Interface utilisateur :

Correction de l’erreur où l’icône d’un coffre au trésor impossible à obtenir s’affichait sur la carte.

Résolution du bug avec lequel les routes commerciales ne s’affichaient pas correctement sur la carte.

Localisation :

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Quand est disponible la mise à jour d'août de Crimson Desert ?

La mise à jour 1.17.00 de Crimson Desert est sortie le 7 août 2026, soit vendredi dernier. Dans l'ensemble elle est disponible sur toutes les plateformes : PC et Mac (Steam et Epic Games), PS5 et XBOX Series X|S. Seul l'app store du mac l'accueillera sous peu. Vous pouvez donc en profiter dès à présent.