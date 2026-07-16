Crimson Desert reçoit une nouvelle mise à jour très attendue qui ajoute une fonctionnalité que les joueurs réclament depuis un moment déjà. A cela s'ajoute plusieurs correctifs importants.

Crimson Desert reçoit sa nouvelle mise à jour 1.14.00 qui ajoute le support du cross-save, une fonctionnalité très demandée par la communauté. Le patch corrige également de nombreux bugs, dont certains qui pouvaient bloquer votre personnage.

La nouvelle mise à jour 1.14.00 de Crimson Desert est en ligne

La dernière mise à jour de Crimson Desert apporte une nouveauté attendue par beaucoup de joueurs : le cross-save. Cette fonctionnalité va vous permettre de conserver un seul fichier de sauvegarde entre vos différentes plateformes. Que vous soyez donc sur PS5, Xbox Series ou PC via Steam ou l'Epic Games Store, vous pourrez avoir une seule et unique sauvegarde partagée désormais.

La mise à jour de Crimson Desert ajoute également plusieurs correctifs qui viennent régler des problèmes gênants, comme un bug qui bloquait la quête « Des nains préoccupés », ou encore un souci avec les déplacements du personnage lorsqu'un familier sautait sur le lit pendant une interaction.

Du côté du combat, la capacité « Pas céleste » de Damiane profite désormais des mêmes contrôles que le « Vol vertical » d'Oongka, ce qui devrait rendre son utilisation plus intuitive. Un bug qui pouvait interrompre le « Coup de paume : Bondir » de Kliff en pleine chute libre a également été corrigé. Voici les notes complète de ce patch de Crimson Desert dans le détail.

Notes complètes du patch 1.14.00 sur PS5, Xbox Series et PC

Ajout d'une fonctionnalité de cross-save Disponible sur PS5, Xbox Series, Steam et Epic Games Store Permet de poursuivre sa progression à l'aide d'un seul fichier de sauvegarde Pour synchroniser vos plateformes, il faudra se rendre à cette adresse.



Améliorations principales de Crimson Desert

Contenus Correction d'une erreur qui empêchait de terminer la quête « Des nains préoccupés » Correction d'une erreur qui empêchait de contrôler le personnage lorsqu'un familier sautait sur le lit alors que le joueur interagissait avec celui-ci



Combat / Action [Damiane] « Pas céleste » utilise désormais les mêmes contrôles que le « Vol vertical » d'Oongka Correction d'une erreur qui interrompait le « Coup de paume : Bondir » lors d'une chute libre



Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues

Autres corrections du patch 1.14.00 pour Crimson Desert