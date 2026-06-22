Crimson Desert continue de revoir sa copie en déployant une nouvelle mise à jour qui va vous venir en aide à plus d'un titre. On vous donne tous les détails.

Les équipes de Pearl Abyss ne chôment vraiment pas. Trois mois après la sortie de Crimson Desert, elles poursuivent leur long chantier correctif, chassant le moindre bug qui viendrait gâcher la partie. Ainsi, l'open world phénomène reçoit une nouvelle mise à jour en urgence. Elle est déjà disponible pour presque toutes les joueuses et tous les joueurs, découvrez ce qu'elle vous réserve.

La mise à jour de Crimson Desert règle un tas de problèmes

Le nouveau correctif de Crimson Desert n'est pas le plus conséquent. Il y a encore deux jours, le jeu recevait une mise à jour plus importante avec une tonne de nouveautés ajoutée à l'aventure. Pour autant, votre expérience sortira grandie du patch sorti dans la foulée compte tenu des modifications qu'il apporte pour résoudre divers bugs plus qu'irritants.

Avec la mise à jour 1.12.01, l'équipe de support de Pearl Abyss corrige enfin ce problème qui faisait disparaître certains meubles. C'est donc une bonne nouvelle pour les joueuses et les joueurs qui investissaient du temps pour personnaliser leur espace dans Crimson Desert. Cela vaut aussi pour la disparition des Mouffeys au camp d'ailleurs. Vous vous sentirez moins frustré à l'avenir, c'est certain.

© Pearl Abyss.

D'autres bugs ont été résolus dans la foulée. Mais ce n'est pas tout ce qu'apporte la nouvelle mise à jour de Crimson Desert. Pearl Abyss s'est aussi penchée sur le rendu graphique du jeu. Ainsi, vous constaterez quelques améliorations visuelles. En l'occurrence, cela concerne les effets de lumière appliqués aux objets. À présent, ils seront plus naturels, assurant une meilleure immersion dans cet univers réaliste.

Patch notes de la version 1.12.01

Correction de l'erreur où les meubles placés à l'extérieur disparaissaient dans certaines circonstances.

Résolution de l'erreur où le personnage n'arrivait pas à grimper sur les objets bougeant dans certaines circonstances.

Correction de l'erreur où les effets de lumière s'affichaient de manière peu naturelle sur les objets en verre.

Disparition de l'erreur où la topographie du chemin menant au Sanctuaire de la foi flottait dans les airs.

Correction de l'erreur où un Mouffy disparaissait lorsqu'il était déposé au camp.