Entre des mises à jour qui s’enchaînent à la vitesse de la lumière, la promesse d’un suivi gratuit tant qu’il y aura de la demande et surtout, l’arrivée d’un DLC dont le développement a été officialisé il y a peu, pas besoin d’en douter : Crimson Desert a encore de beaux jours devant lui. Particulièrement prolifique depuis le lancement du jeu, Pearl Abyss entend bien continuer sur sa lancée, et nous le prouve d’ailleurs aujourd’hui encore avec le déploiement d’un nouveau patch, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.

Crimson Desert lance sa version 1.11, voici ce qui change

Nous le savons, Crimson Desert recevra en effet une multitude de mises à jour tout au long de l’été, avec de nombreuses nouveautés présentées par les créateurs via un précédent communiqué. Et en attendant que les plus attendues d’entre elles n’arrivent, Pearl Abyss lance aujourd’hui la version 1.11 du jeu, qui ajoute plus spécifiquement « de nouveaux défis vous permettant d’enregistrer davantage d’animaux de compagnie, ainsi que diverses corrections de bugs et améliorations de la stabilité ». Voici le patch notes complet.

Nouveautés

Ajout de nouveaux défis qui vous permettent d’enregistrer jusqu’à 100 animaux de compagnie Vous ne pouvez convoquer que 50 animaux de compagnie maximum au camp. Des objets de récompense ont été ajoutés pour le défi des animaux de compagnie existant. Ils vous seront attribués rétroactivement si vous l’avez déjà complété.

Ajout d’une icône spécifique sur la carte pour les bébés Wyvernes.

Damiane et Oongka peuvent désormais s’équiper de la foreuse minière et de la tronçonneuse.

L’Aigle de fer et le Phénix peuvent désormais s’équiper du « Sceau de Vaillance ».

Améliorations majeures de Crimson Desert

Les commerçants vont commencer à récupérer et à revendre les équipements rares obtenus dans des coffres au trésor, lors de quêtes ou par d’autres moyens qui ont été perdus Ces objets seront vendus à un prix supérieur à leur valeur d’origine. Ils seront disponibles en boutique dans les 7 jours suivant leur perte.

Amélioration du mini-jeu du flipper et réduction de sa difficulté.

Correction d’un problème qui empêche l’utilisation du Sceau de Solidarité dans certaines situations.

Amélioration des animaux de compagnie : leurs noms sont désormais conservés lorsqu’ils grandissent.

Correction d’un problème qui empêchait de monter sur la Wyverne après l’avoir invoquée.

Les œufs d’oiseau Kuku et les œufs de Wyverne ne sont plus empilables.

Amélioration des montures de Crimson Desert afin qu’elles ne soient plus invoquées dans les zones dangereuses.

Amélioration de la détection des fautes dans le mini-jeu de duel.

Contrôles

Il est désormais possible d’attribuer des boutons pour ouvrir l’inventaire, la carte, les compétences, le journal et le Mode Photo à la manette.

Correction d’un problème qui faisait que, lorsqu’on descendait d’un Wyverne en plein vol, le joueur remontait automatiquement dessus.

Correction d’un problème qui empêchait de déplacer certains objets d’intérieur après les avoir placés en mode Aménagement.

Combat / Action

Correction d’un problème qui empêchait la quantité d’Esprit récupérée d’augmenter, même après avoir augmenté le niveau de Concentration avec Damiane et Oongka.

Amélioration des montures Wyvernes afin que les joueurs de Crimson Desert puissent les monter à l’aide de « Force Axiom » sans avoir à apprendre « Accrochage arrière ».

Ajustement des patterns d’attaque des monstres Golem.

Amélioration des techniques « Tir explosif d’esquive » et « Tir multiple » afin que des effets supplémentaires se déclenchent lorsqu’on les utilise avec des flèches spéciales équipées.

D’autres correctifs annoncés

Comme d’habitude, Pearl Abyss a également profité de cette version 1.11 pour procéder à diverses améliorations liées à l’interface utilisateur et à la localisation ; en plus d’apporter tout un tas de correctifs supplémentaires pour faire de Crimson Desert une expérience aussi aboutie que possible. De quoi donner de bonnes raisons aux joueurs d’y rester, donc, en attendant que les prochaines mises à jour n’arrivent à leur tour. Et surtout, que certains des contenus inédits les plus attendus par la communauté ne fassent officiellement leur arrivée.

Source : Pearl Abyss