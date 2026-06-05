Pas de temps à perdre pour Pearl Abyss : les mises à jour s’enchaînent autant que les bonnes nouvelles, tandis que la version 1.10 de Crimson Desert est maintenant disponible.

Ce n’est désormais plus un secret : du lourd est en approche pour Crimson Desert. Plus tôt cette semaine, Pearl Abyss nous dressait en effet un alléchant tableau de ce qui attendra les joueurs dans les mois à venir, avec un certain nombre de mises à jour annoncées pour l’été en parallèle de la confirmation qu’un DLC est désormais en développement. Et en attendant de pouvoir nous en dire plus à son sujet, le travail continue pour le studio, qui commence à déployer certaines des nouveautés présentées il y a deux jours via un nouveau patch.

Crimson Desert lance sa version 1.10

Annoncée très tôt dans la matinée, la version 1.10.00 de Crimson Desert est officiellement arrivée sur les différentes plateformes, et permet notamment à l’équipe sud-coréene d’apporter « des améliorations au Re-Blocus » en plus « d’introduire une fonctionnalité permettant d’utiliser les bébés Wyvernes et le nouvel animal de compagnie, le poussin Kuku, comme montures spéciales ». Sans oublier l’ajout de « nouveaux mini-jeux » et les traditionnels correctifs d’usage, destinés à rendre Crimson Desert encore meilleur. Voici ce qu’il faut retenir :

Nouveautés

Amélioration du Re-Blocus Le déroulement des événements avant et après les blocus a été amélioré en ajoutant les phases « Combat » et « Reconstruction » Pour les bastions majeurs, les joueurs peuvent demander une « Protection » auprès du responsable des contributions de chaque région afin d’empêcher les Re-Blocus. La libération des bastions rapporte des récompenses, des provisions, des marchandises et d’autres objets.

Le mini-jeu « Flipper » a été ajouté à l’auberge située près de l’Institut de Delesy.

Le mini-jeu « Orb Roll » a été ajouté à la Grande Porte d’Urdavah.

Ajout d’une nouvelle monture : « Wyverne ».

Ajout d’un nouvel animal de compagnie : « Poussin Kuku » Les poussins Kuku et les bébés Wyvernes peuvent grandir lorsqu’on les nourrit. Une fois qu’ils ont atteint un certain stade de croissance, ils peuvent être enregistrés comme montures spéciales par les joueurs de Crimson Desert.

Ajout d’un nouvel équipement de monture, la « Selle de Wyverne ».

Ajout de nouveaux accessoires pour animaux de compagnie : la « Petite coquille d’œuf d’oiseau Kuku » et le « Petit chapeau d’aviateur de Wyverne ».

Contenu

Amélioration des objets verrouillés afin de pouvoir retirer l’équipement de l’Abîme de ceux-ci.

La grande faux agricole a été améliorée afin de pouvoir être utilisée pour récolter des objets.

Ajout d’une catégorie « Tapis » à la catégorie « Décoration d’intérieur ».

Ajout de tapis aux objets vendus par certaines teintureries.

Une tour pour chats a été ajoutée à la ferme Furlington, dans le domaine d’Azerian.

Amélioration de l’animation permettant de nourrir certains animaux sauvages lorsqu’on les tient dans ses bras.

Modification de la description de l’objet « Sigil of Valor » Les joueurs de Crimson Desert peuvent désormais l’équiper sur les chiens et les bébés Wyvernes. Après le prochain patch, ils pourront aussi l’équiper sur l’Aigle de fer et le Phénix.

Une carte a été ajoutée au journal de recherche sur les constellations et celui-ci a été amélioré afin de permettre de localiser les constellations.

La façon dont certains animaux de compagnie sont portés a été modifiée.

Contrôles

Modification de l’interaction de base (Y/△) afin qu’elle ne soit plus interprétée comme un appui long lorsque le préréglage de personnalisation « Par défaut » est utilisé à la manette.

Modification d’Axiom Force afin de permettre la personnalisation de ses boutons à la manette.

Correction d’un problème qui empêchait d’enregistrer correctement les paramètres de personnalisation des touches secondaires au clavier/souris.

Combat / Action

Ajout d’une compétence d’attaque au sol pour Blackstar.

Amélioration du système de sorte que, si un joueur de Crimson Desert modifie son emplacement d’élément ou de flèche/balle/petit boulet de canon pendant un combat contre un boss, ces modifications sont conservées même en cas de mort.

Ajustement des compétences de combat à mains nues de Damiane.

Amélioration des flèches afin que les flèches normales soient désormais utilisées en premier lorsque les flèches de recharge sont épuisées.

Beaucoup d’autres correctifs annoncés

Voilà pour les principales nouveautés de la version 1.10 de Crimson Desert, qui s’accompagnent également de nombreux autres correctifs divers et variés. Cela comprend des améliorations apportées à l’interface utilisateur, comme pour le Mode Photo par exemple, et à la localisation ; mais aussi la correction de nombreux bugs remontés par la communauté. Notons pour finir que la mise à jour est désormais disponible sur PS5 et PC, et qu’elle devrait arriver « plus tard » sur Xbox Series et Mac si l’on en croit le patch notes officiel.

Source : Pearl Abyss