Voilà maintenant plus d’un mois que Crimson Desert est disponible, et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa popularité ne semble pas faiblir d’un iota. Bardé de contenus et de secrets à découvrir, le monde de Pywel fascine autant qu’il impressionne les joueurs, qui ne demandent alors qu’une seule chose : avoir de bonnes raisons d’y retourner. Et cela tombe bien puisque comme annoncé par Pearl Abyss le week-end dernier, une nouvelle mise à jour vient tout juste d’être déployée, et il s’agit assurément d’un gros morceau.

Crimson Desert accueille une énorme mise à jour pleine de nouveautés

Le studio l’avait promis, et il n’avait clairement pas menti : la version 1.04.00 de Crimson Desert n’est pas là pour rigoler, et l’ampleur de son patch notes peut en témoigner. « Ce patch ajoute des réglages de difficulté, de nouveaux objets à stocker, des animaux de compagnie supplémentaires, des préréglages pour le clavier/souris et la manette, de nouveaux onglets de catégories pour l’inventaire, des compétences inédites, des améliorations de la distance d’affichage, et bien plus encore » peut-on en effet lire sur le site officiel de Crimson Desert.

Dès aujourd’hui, l’ensemble des joueurs peuvent ainsi profiter de l’introduction de plusieurs modes de difficulté, à savoir Facile, Normal et Difficile, afin de bénéficier d’une expérience à la carte en fonction de leurs envies et de leurs besoins. En parallèle, de nombreux objets de stockage supplémentaires ont été ajoutés par Pearl Abyss, parmi lesquels un coffre robuste de 1 000 slots destiné aux collectables. En sachant que ces derniers restent alors disponibles pour l’artisanat et l’affinage, même s’ils ne se trouvent pas dans votre inventaire.

Grâce à cette nouvelle mise à jour, Crimson Desert accueille également de nouvelles options permettant d’agencer sa maison plus facilement, couplée à une amélioration de l’interface utilisateur et des commandes à cet effet. Bien sûr, le reste du gameplay n’est pas non plus en reste avec l’introduction notamment de cinq nouveaux types de chats de compagnie, de la possibilité de changer le nom de ses animaux, de nouvelles armes et tenues pour les personnages, de ressources supplémentaires à récupérer, et plus encore.

Des correctifs et ajustements sont aussi au programme

Car oui, au risque de se répéter : ce patch 1.04.00 de Crimson Desert est tout simplement massif, beaucoup trop pour être entièrement partagé ici. Notez néanmoins qu’au-delà des éléments cités plus haut, le studio a également apporté son lot d’ajustements à l’aventure, que ce soit en peaufinant les contrôles, en revoyant l’équilibre des combats de boss, ou en retravaillant de nombreux éléments liés aux combats du jeu. Sans oublier non plus la partie graphique, qui a bénéficié de diverses améliorations afin de rendre Crimson Desert encore plus beau.

Pour finir, Pearl Abyss n’a évidemment pas manqué cette opportunité pour corriger une série de bugs remontés par les joueurs, en sachant que d’autres correctifs sont encore à venir. Car vous vous en doutez probablement, le studio est encore loin d’en avoir terminé avec Crimson Desert, qui est voué à recevoir davantage de mises à jour et de contenus dans les mois à venir. D’ici là, cette version 1.04.00 vous donnera néanmoins déjà d’excellentes raisons d’y retourner, en sachant que celle-ci est désormais disponible sur l’ensemble des plateformes.

Source : Pearl Abyss