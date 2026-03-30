Crimson Desert n'a pas le temps, à peine a-t-il le temps de se remettre de son imposante mise à jour 1.01.01, qu'il reçoit un nouveau patch. Cette fois, pas de panique, il ne s'agit que d'un hotfix qui vient compléter et ajuster la précédente update. Les modifications sont donc mineures, bien que plutôt importantes pour la stabilité globale, voici tout ce qui change.

Crimson Desert déploie déjà un nouveau patch

Nouvelles montures, nouvelles fonctionnalités, ajouts d'options et d'éléments de gameplay, amélioration des déplacements et des contrôles à la manette, mais aussi à la souris… tout ça et bien d'autres changements ont été intégrés lors de la grosse mise à jour 1.01.00 de Crimson Desert il y a quelques heures seulement à l'instant où ces lignes sont écrites. C'est maintenant un petit hotfix, le patch 1.01.01 qui vient corriger quelques problèmes résiduels ou certains amenés avec la précédente update. Pas d'ajouts de fonctionnalités ou de nouveau contenu cette fois, mais des correctifs en pagaille. On peut par exemple noter que plusieurs soucis liés à certaines nouvelles montures ont été réglés, au même titre que quelques plantages d'invites de commande qui pouvaient ne pas se déclencher normalement dans certaines situations. Ou encore des soucis avec le mode raffinage qui ne fonctionnait pas correctement ou pouvait planter lorsque certaines conditions étaient réunies.

Notes de patch complète du patch 1.01.01 sur consoles et PC

Le patch 1.01.01 de Crimson Desert est disponible dès maintenant sur PS5 et PC (Steam) mais peut possiblement être décalé sur Xbox Series, Mac et PC si vous jouez sur l'Epic Games Store. Le déploiement ne va toutefois pas traîner, et pourrait même être déjà lancé lorsque vous lirez ces lignes. Voici les notes de patch complètes.

Correction d'un bug où la fonction "Utiliser" des amulettes des nouvelles montures apparaîssait comme étant utilisable pour Damiane et Oongka.

Rectification d'un bug qui, après la mort, faisait qu'Étoile noire continuait de voler sur place au lieu de disparaître.

Correction de l'erreur où l'A.T.A.G. n'était pas détruit lorsque sa vie atteignait 0.

Le bug où l'interface de sélection d'objet du raffinage se désactivait dans certaines situations, a été corrigé.

Correction de l'erreur rendant les mouvements du cheval peu naturels lorsque vous mainteniez enfoncé le bouton pour suivre durant une mission nécessitant de suivre un PNJ à cheval.

L'erreur qui rendait l'utilisation de « Foncer » impossible une fois monté sur l'Ours blanc aux crocs glacés, a été corrigé

Correction du bug bloquant les commandes lors de l'action « Examiner » une fois le Heaume des constellations équipé.

Correction du problème qui empêchait de procéder au Raffinage avec Damiane et Oongka.

Source : Crimson Desert