Crimson Desert, le jeu le plus ambitieux et gigantesque de ce début d'année, arrive à grands pas et les tests sont tous déjà sortis. Comme nous en parlions en interne pendant la durée de la review, c'est un titre qui va grandement diviser. Sa proposition est assez unique en son genre, la grandeur côtoie la lourdeur, la générosité lutte contre l'imprécision… Il va sans dire que certains vont adorer là où d'autres risquent de ne pas apprécier le mélange. Une scission qui se ressent déjà avec les critiques, qui devrait certainement s'accentuer à la sortie lorsque le grand public y aura accès, mais qui a malheureusement déjà de lourdes conséquences pour Pearl Abyss.

Crimson Desert est un jeu titanesque, mais il divise beaucoup la presse

Le développeur misait très gros sur Crimson Desert, un jeu d'action aventure, teinté de RPG (bien qu'il ne souhaite pas porter cette étiquette). Il est le résultat d'une évolution de plusieurs genres qui ont tous mûri dans le même pot, mais dont les extrémités sont parfois mal fignolées. Quelques problèmes techniques, une écriture qui aurait mérité davantage de temps, un gameplay qui manque de précision voire de finition sur certains aspects… des arguments contrebalancés par une aventure dantesque, une immersion totale, un monde gigantesque et organique et un charme absolument monumental. Tout cela vaut au jeu de grandement diviser la presse.

Dans nos colonnes, Crimson Desert a reçu d'un joli 8/10, notre camarade Geralt de Reeves ayant plutôt apprécié l'aventure malgré ses errances et quelques frustrations. Mais certains de nos collègues par exemple n'ont pas eu la même sensibilité, Gamekult a mis 5/10 là où JV a noté 15/20 et Jeuxactu 19/20. Même son de cloche à l'international où l'on retrouve d'excellentes notes chez Windows Central (4,5/5), IGN Benelux et Brésil (8,5), Eurogamer (3/5)… Sur Metacritic, Crimson Desert s'en sort finalement avec un score de 78%. Ce n'est clairement pas mauvais, mais désormais ce qui n'est pas au-dessus de 80% est malheureusement considéré comme assez moyen aux yeux de certains, et ce sont les investisseurs qui en font payer le prix.

Les investisseurs prennent le large, Pearl Abyss chute

Crimson Desert n'est pas encore sorti, à l'heure où ces lignes sont écrites, mais il y a fort à parier qu'il cartonnera. Ce sera certainement un jeu avec une grosse communauté de fans et pour peu qu'ils s'ouvrent aux mods, le potentiel semble tout simplement titanesque. Mais en attendant, Pearl Abyss est en chute libre. Les investisseurs avaient misé gros, tout le monde s'attendait à une note Metacritic entre 85 et 90, ce qui est colossal. Face aux retours en "demi-teinte", les financiers prennent déjà le large. Les actions de Pearl Abyss sont en pleine chute à l'ouverture ce matin et perdent près de 29% de leur valeur. Estimées à 46 600 wons avant l'apparition des notes, elles ont désormais perdu près de 19 000 wons. Une nouvelle fluctuation est d'ores et déjà attendue lorsque le jeu sera entre les mains des joueurs et que les premiers retours vont tomber.

Pour rappel, Crimson Desert sort ce 19 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.