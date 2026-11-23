En pleine effervescence GTA 6, l'autre jeu en monde ouvert titanesque de l'année qu'est Crimson Desert accueille une nouvelle mise à jour avec plusieurs ajouts et ajustements au programme.

Après la sortie de Charting the Unknown, la première extension de Crimson Desert, le mois dernier et un certain GTA 6 sorti depuis quelques jours, le studio coréen continue donc de peaufiner sa copie à un rythme soutenu. Le titre est récemment passé en version 2.05.01 sur toutes les plateformes, avec quelques ajouts et améliorations appréciables pour le vaste monde ouvert fantastique de Pywel.

Quelles sont les principales nouveautés de la dernière mise à jour de Crimson Desert ?

En premier lieu, la nouveauté la plus visible de la dernière mise à jour de Crimson Desert concerne l'inventaire. Il est désormais possible d'examiner les cartes au trésor, les avis de recherche, les livres et autres objets similaires directement depuis l'inventaire, en passant par l'option « Voir les détails », puis « Examiner ». Il suffit également de le faire une fois pour acquérir la connaissance qu'elle contient, pour la retrouver dans le menu dédié.

Ensuite, la dernière mise à jour de Crimson Desert corrige plusieurs bugs bloquants. Certains PNJ impossibles à aborder pendant des quêtes sont donc de nouveau accessibles, tout comme des objets importants pour progresser dans d'autres quêtes et qui ne pouvaient pas être obtenus lors de la construction du château des Chevaliers de la Flamme et de celui de Drakesfall. Les amateurs de construction ont en effet droit à des correctifs pour les objets impossibles à placer en mode Construction libre et pour des zones de logement plus petites que prévu.

Enfin, un bug particulièrement frustrant disparaît de Crimson Desert : jeter plusieurs objets identiques depuis le Chaudron du Coucou n'en supprimait qu'un seul, tandis que les autres s'évaporaient purement et simplement.

© Pearl Abyss

Quelle est la liste complète des changements de la mise à jour 2.05.01 ?

Voici dans tout le détail la liste des apports de la mise à jour 2.05.01 de Crimson Desert :

Ajouts et fonctionnalités

Les cartes au trésor, avis de recherche, livres et objets similaires peuvent être examinés depuis l'inventaire dans Crimson Desert (Voir les détails > Examiner). Les livres nécessitent d'avoir acquis leur connaissance au préalable.

La rotation de la caméra à la souris fonctionne désormais sur tout l'écran dans les menus de teinture et de coiffure.

Amélioration du mouvement du haut du corps du personnage lorsqu'il se met à marcher.

Combats, personnages et montures

Correction de certaines montures aquatiques qui n'accéléraient pas avec le contrôle des mouvements réglé sur Classique.

Correction du Pas Céleste de Damiane qui ne s'activait parfois pas.

Application d'un correctif sur un bug qui faisait que Kutum n'attaquait parfois pas.

Correction de l'équipement (hors arme principale) qui n'était pas rééquipé après une cinématique s'il était dégainé au moment où celle-ci démarrait.

Correction de l'impossibilité de changer de personnage après le lancement de certaines quêtes dans Crimson Desert.

Quêtes

Correction des chutes intermittentes du personnage accroché à Étoile Noire durant la quête Chaînes du Destin.

Correction de certains PNJ de Crimson Desert alors impossibles à aborder pendant la quête Trône Sanglant.

Application d'un correctif au niveau de certains objets de quête impossibles à obtenir lors de la construction du château des Chevaliers de la Flamme et de Drakesfall.

Correction de l'affichage incorrect des informations des quêtes de faction.

Correction d'un affichage parfois erroné de l'interface lors de la consultation des informations de certaines quêtes dans Crimson Desert.

Logement et Construction libre

Correction de certains objets impossibles à placer en mode Construction libre dans Crimson Desert.

Correction de certaines zones de logement plus petites que prévu en mode Construction libre.

Objets, interface et carte

Correction des niveaux d'amélioration erronés affichés pour les objets clés équipés par les mercenaires.

Correction du Chaudron du Coucou de Crimson Desert : jeter plusieurs objets identiques n'en retirait en effet qu'un seul et faisait disparaître les autres.

Application d'un correctif au niveau de certaines entrées du Savoir océanique affichées sous la forme « ??? ».

Correction de certaines icônes de carte qui n'apparaissaient parfois pas.

Source : Site officiel de Crimson Desert