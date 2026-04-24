Très peu de temps après sa dernière mise à jour majeure, Crimson Desert en reçoit une autre d'urgence en réaction à de nombreux retours de joueurs, voici ce qu'elle change.

Crimson Desert a tout récemment reçu une mise à jour majeure ajoutant plein de nouveautés comme des réglages de la difficulté, de nouvelles manières de stocker ses objets, de nouveaux animaux de compagnie, de nouvelles compétences et bien d'autres choses encore. De nombreux joueurs ont toutefois rapporté avoir rencontré plusieurs problèmes suite à son déploiement. Une fois encore, le studio Pearl Abyss n'a pas perdu de temps pour réagir en se fendant d'un hotfix d'urgence, qui fait passer le titre en version 1.04.01 sur l'ensemble des plateformes, à savoir PC, Mac, PS5 et Xbox Series.

Invocation d'un correctif d'urgence pour Crimson Desert

Même si ce correctif d'urgence ne corrige pas tous les problèmes introduits par la dernière mise à jour de Crimson Desert, il vient en tout cas en régler une bonne partie parmi les plus gênants. On peut notamment citer la correction d'un bug faisant qu'il était impossible d'appeler certaines montures ayant disparu des raccourcis, comme le dragon et certaines montures légendaires, ou entraînant l'invocation d'une monture aléatoire à la place de celle initialement attendue.

Suite à l'amélioration des contrôles au clavier/souris et du système de personnalisation de sa maison dans Crimson Desert, ce nouveau hotfix d'urgence s'intéresse également à un bug relatif à l'impossibilité d'installer des meubles avec ce schéma de contrôles dans certaines circonstances. Plusieurs problèmes de crashes et d'instabilité, notamment en passant par les menus de teinture et de personnalisation, ont également reçu un correctif. Vous pouvez consulter les notes de cette nouvelle mise à jour 1.04.01 dans leur intégralité via via le site officiel du jeu.

Pearl Abyss précise toutefois que d'autres problèmes identifiés sur Crimson Desert doivent recevoir de plus amples correctifs via des mises à jour ultérieures, comme des problèmes de performance et d'instabilité en fonction des plateformes, ou des bugs relatifs à l'introduction des nouveaux familiers. Compte tenu de la réactivité du studio, il ne faudra probablement pas attendre bien longtemps pour qu'il propose les solutions adéquates à ces inconvénients sévissant encore dans le vaste monde ouvert de Pywel.

Source : Site officiel de Crimson Desert