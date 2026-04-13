Presque un mois après sa sortie, Pearl Abyss continue d'injecter des mises à jour très régulières sur Crimson Desert afin de corriger divers bugs, améliorer l'expérience globale et ajouter des fonctionnalités pour étoffer encore davantage son déjà gigantesque bac-à-sable. La dernière mise à jour en date, qui le fait passer en version 1.03.00, ainsi qu'un hotfix 1.03.01, remplissent exactement ces objectifs, avec encore d'intéressantes nouveautés, dont un « bug » finalement devenu partie intégrante du jeu.

Nouveau concentré de mises à jour sur Crimson Desert

Doucement mais sûrement, Pearl Abyss peaufine Crimson Desert afin de rendre l'aventure dans le vaste monde de Pywell encore plus satisfaisant. Dès le Patch Day One, on avait déjà relevé de grosses améliorations par rapport à notre version de test, et les choses n'ont fait qu'aller vers le mieux au fil du temps. Même si cela ne pourra pas améliorer une histoire et des personnages un peu en retrait, au moins ses points forts le deviennent toujours un peu plus.

La dernière mise à jour en date de Crimson Desert est une nouvelle illustration en ce sens, qui vient notamment ajouter divers éléments, comme l'option d'afficher ou non les armes de corps-à-corps et à distance dans le dos de son personnage, ou encore justement de nouvelles compétences pour Kliff, Damiane et Oongka. Concernant Kliff, on a notamment une compétence de déplacement bien pratique, auparavant un bug, mais que l'on peut désormais acquérir : en vol, utiliser la concentration puis l'esquive permet en quelque sorte de voler à l'horizontale de manière quasi infinie. Les autres personnages reçoivent également de nouvelles compétences de déplacement. De même, leur compétence unique se comporte désormais comme la Paume de Force, leur permettant donc d'être utiles dans certains puzzles auparavant exclusifs à Kliff.

Cette nouvelle mise à jour de Crimson Desert ajoute d'autres améliorations notables, comme la possibilité de se téléporter en étant sur sa monture, en déplacement et même en nageant ou escaladant. Certains joueurs PC se réjouiront peut-être aussi d'apprendre que le titre supporte désormais correctement les cartes graphiques Intel ARC. Qui dit mise à jour dit également pléthore de correctifs, que vous pouvez retrouver dans le détail sur le site officiel de Crimson Desert.

Sources : Site officiel de Crimson Desert ; X.com