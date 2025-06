Parmi les jeux ultra attendus par les joueurs, on retrouve notamment Crimson Desert, qui, comme on peut s’en douter, risque de faire le bonheur des amateurs de mondes ouverts et de belles réalisations visuelles. Et justement, il se pourrait bien que le jeu sorte très bientôt.

Le développement de Crimson Desert avance à grands pas, et selon un média sud-coréen, le jeu pourrait enfin sortir le 2 novembre 2025. L’information provient d’un rapport exclusif publié par MTN, qui aurait obtenu cette date directement lors d’un entretien avec des membres de l’équipe de Pearl Abyss. Attention toutefois, il s’agit d’une date "provisoire", et plusieurs éléments laissent encore place au doute.

Ce qui interpelle immédiatement, c’est que le 2 novembre tombe un dimanche. Or, les gros titres sortent rarement ce jour-là. Cela ne suffit pas à disqualifier l’information pour Crimson Desert, mais cela pousse à rester prudent. D’autant plus que ni Pearl Abyss ni ses partenaires n’ont encore communiqué officiellement sur une fenêtre de lancement. Mais cette date reste cohérente avec les précédentes déclarations. En décembre 2024, l’éditeur évoquait déjà une sortie en fin d’année 2025, et ce nouveau rapport semble confirmer que l’objectif n’a pas changé.

Présenté pour la première fois il y a plusieurs années, Crimson Desert a su maintenir l’attention des joueurs grâce à ses apparitions régulières dans les grands événements, comme le Summer Game Fest. Lors de la dernière édition à Los Angeles, il était même jouable sur place, confirmant que le projet entrait dans sa dernière phase de développement. Pour les fans, il ne manque qu’une chose : une date ferme. Et même si celle du 2 novembre reste à prendre avec des pincettes, elle donne au moins une idée de la fenêtre visée.

Un sérieux candidat au GOTY ?

Autre point mentionné dans le rapport de MTN : certains analystes sud-coréens évoquent déjà Crimson Desert comme un potentiel jeu de l’année, en particulier depuis que la sortie de GTA 6 a été repoussée à 2026. Si le jeu de Pearl Abyss tient ses promesses, il pourrait bien s’imposer comme un titre majeur de la fin d’année. Avec son monde ouvert spectaculaire, ses combats en temps réel et ses visuels impressionnants, Crimson Desert coche déjà plusieurs cases pour séduire les amateurs de RPG d’action ambitieux.

Source : mtn