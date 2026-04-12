Pour certains joueurs, la chasse aux trophées est bien plus qu’un simple hobby : c’est un véritable sport. Depuis la mise en place de ce système par PlayStation, au même titre que les succès sur Xbox et PC, nombreux sont ceux à s’être lancé le défi de platiner le maximum de leurs jeux. Et dans le cas de titres comme Crimson Desert, particulièrement généreux en contenus, cela peut parfois devenir un processus aussi long que fastidieux. Ce qui n’a pas empêché l’un des joueurs d’y parvenir en un temps record, au point de susciter l’inquiétude de l’équipe de Pearl Abyss.

Ce joueur a platiné Crimson Desert en 18 jours seulement

En début de semaine, un certain TioZer0 a en effet pris la parole sur Reddit afin d’annoncer avoir débloqué son 534ème platine avec Crimson Desert sur PS5. Outre le nombre vertigineux de trophées platine dont il dispose à ce jour, cela a alors naturellement surpris la communauté, dans le sens où la sortie du jeu reste relativement récente. Plus étonnant encore, TioZer0 affirme que cela lui a pris pas moins de 305 heures de jeu, qui ont donc été réparties entre le 19 mars et le 6 avril, soit un total de dix-huit jours environ.

Et c’est là que le bât blesse. Car comme le souligne un internaute suite à cette déclaration, pour accomplir un tel exploit, cela signifie que TioZer0 a dû jouer en moyenne 16h par jour, ce qui paraît à première vue inconcevable. Mais c’est pourtant bel et bien ce qui s’est passé. « Tant que je mange bien, je ne ressens pas vraiment le besoin de dormir beaucoup » explique le joueur de Crimson Desert. « Donc j’ai joué 56h d’affilées et dormi 8h, en répétant le processus jusqu’à ce que ce soit fini et en ne m’arrêtant que pour prendre une douche ou acheter à manger ».

« J’avais aussi uniquement besoin de travailler pendant 16h ces jours-là, ce qui m’a aidé à finir le jeu plus tôt » ajoute-t-il ensuite. « Oui, c’est extrêmement malsain, je le sais » reconnaît alors TioZer0. « Et je ne le recommande à personne, même si vous pouvez y arriver comme moi ». Une déclaration qui, forcément, n’a pas manqué de susciter des réactions hallucinées de la part des joueurs de Crimson Desert, qui s’interrogent sur la nécessité de s’imposer un rythme aussi dangereux « pour de simples trophées virtuels ».

Un exploit qui suscite incompréhension et inquiétude

Sans surprise, cette histoire a alors rapidement dépassé les frontières de Reddit, suscitant des réactions partout sur la toile et les réseaux sociaux. Et ce à un tel point que l'information est finalement arrivée jusqu’aux oreilles de Will Powers, directeur marketing et relation presse chez Pearl Abyss, qui s’est alors fendu du tweet suivant : « Mais [Crimson Desert] n’est disponible que depuis 428h… ». En sachant, comme il le souligne, qu’aucune version PS5 du jeu n’avait été envoyée par le studio en amont de sa sortie, ce qui confirme que TioZer0 n’a pas pu y jouer avant le 19 mars.

« J’ai immédiatement fait le calcul. Ce n’est pas assez de sommeil » conclut alors Powers en réponse à l’un des internautes. Bref, autant dire que c’est évidemment le genre de choses à ne pas reproduire chez vous, même si TioZer0 a par la suite confirmé qu’il était assurément possible d’obtenir le platine de Crimson Desert en beaucoup moins de temps. « Avec les informations maintenant disponibles sur internet et les guides qui sont de plus en plus documentés, n’importe qui peut l’obtenir au bout de 130 à 150 heures environ » assure-t-il.

Notons pour finir qu’étonnamment, TioZer0 est loin d’être le seul à avoir platiné Crimson Desert à ce jour. À en croire le site PSNProfiles, 22 personnes ont d’ores et déjà platiné le titre selon leur profil. Une donnée qui, évidemment, reste à prendre à titre indicatif, puisque tout le monde n’a pas recours à ce site à travers le monde. Ainsi, parmi les 0.15% des joueurs PS5 ayant platiné Crimson Desert à l’heure où sont écrites ces lignes, bien plus de personnes que celles recensées par PSNProfiles pourraient être concernées. Ce qui, en si peu de temps, reste un exploit.

Sources : Reddit, X