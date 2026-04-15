Avant même sa sortie, Crimson Desert aura été au cœur de nombreuses craintes. En effet, face à l’ambition démesurée dont semblait vouloir faire preuve le monde ouvert de Pearl Abyss, beaucoup craignaient que nous n’ayons affaire à un véritable pétard mouillé qui, en voulant trop en faire, s’avèrerait alors plutôt moyen à tous les niveaux. Heureusement, nous avons aujourd’hui la preuve qu’il n’en est rien, et que c’est même tout l’inverse. Car depuis sa sortie, Crimson Desert ne cesse d’impressionner par son sens du détail absolu.

Crimson Desert impressionne grâce à cet incroyable détail

Récemment, de nombreux joueurs se sont par exemple émerveillés devant le fait que Pearl Abyss ait pris le temps de modéliser l’espace, alors même que l’aventure ne nous y conduit à aucun moment. De la même manière, l’étendue des possibilités offertes par les mécaniques de jeu ne cesse de fasciner, surtout quand celles-ci vont jusqu’à permettre de venir à bout des boss les plus coriaces de Crimson Desert à l’aide de simples abeilles. Et ce ne sont là que deux exemples parmi tant d’autres, le studio coréen ayant poussé son sens du détail à bien d’autres niveaux.

« Voici un incroyable détail dans Crimson Desert : les caméléons changent effectivement de couleur en fonction de leur environnement » révèle notamment un internaute sur X, vidéo à l’appui. Et il est vrai qu’à travers cette dernière, il est possible de voir l’animal changer son apparence en fonction de la nature du décor, dans l'objectif de mieux se fondre à travers lui. « Je n’arrive pas à croire la folie du niveau de détail et de simulation de vie » s’étonne alors un joueur de Crimson Desert face à cette découverte.

« Aaah, c’est tellement cool. J’adore ce jeu » s’exclame un autre de son côté. « Pearl Abyss a une approche tout à fait incroyable du développement de jeux vidéo, et leur moteur est d’un tout autre niveau à bien des égards » assure enfin un dernier. « Ils ont véritablement placé la barre très haut pour les jeux en monde ouvert ». Autant dire qu’il s’agit de commentaires très valorisants pour les créateurs de Crimson Desert qui, se faisant, se rapprochent alors du type de réactions que suscite généralement un titre comme Red Dead Redemption 2.

Certains joueurs sont un peu taquins

Même si, bien sûr, cela n’empêche pas certains de pinailler un peu sur les détails. « Mais ce n’est pas comme ça qu’ils changent de couleur ! » affirme par exemple un joueur en réaction à la vidéo. « Mon seul problème, c’est qu’ils se déplacent rarement aussi vite » regrette un autre de son côté. « Ils ont investi du temps partout sauf dans l’histoire » clame enfin un dernier, de façon quelque peu taquine sur l’histoire de Crimson Desert. Des commentaires qui, toutefois, n’enlèvent rien à la force du titre de Pearl Abyss, qui déchaîne encore les passions un mois après sa sortie.

Source : X