À quelques semaines de sa sortie, Pearl Abyss continue de déployer les grands moyens pour Crimson Desert, qui n’en finit plus de nous montrer toute la richesse de son gameplay.

Si l’on parle beaucoup de GTA 6 comme de l’un des jeux les plus ambitieux de l’histoire du jeu vidéo, il y en a également un autre qui n’a pas manqué d’attirer l’attention ces deux dernières années : Crimson Desert. En effet, à quelques semaines seulement de sa sortie, le prochain jeu de Pearl Abyss n’hésite plus à lâcher les chevaux sur la communication, afin de montrer aux joueurs toute l’étendue de ce qu’il sera possible de faire dans cette expérience en monde ouvert. Et la dernière vidéo en date continue assurément de nous faire rêver.

Crimson Desert vend encore du rêve avec sa dernière vidéo

Après une première vidéo consacrée aux personnages jouables et au monde ouvert, puis une deuxième vidéo dédiée aux systèmes de combat et de progression, Crimson Desert s’offre en effet un troisième et dernier aperçu s’intéressant cette fois-ci à toutes les activités qu’il sera possible de faire dans le monde de Pywel. Un monde qui, pour ceux qui ne l’auraient toujours pas compris, regorgera alors de choses à voir et à faire, dont certaines rappelleront sans aucun doute de bons souvenirs aux amateurs de Red Dead Redemption 2.

Car à l’instar du titre de Rockstar Games, Crimson Desert invitera notamment les joueurs à s’occuper de campements, que l’on pourra améliorer au fil de l’aventure en rassemblant des ressources et en aidant à leur construction. Il sera également possible d’y préparer des repas, d’acheter toutes sortes de provisions à des marchands, ou encore de les décorer à son image, Pearl Abyss ne reculant devant rien pour offrir l’expérience la plus complète possible à son public. Et la présence d’une touche de simulation peut d’ailleurs en témoigner.

Car au-delà même de son côté gestion, Crimson Desert permettra aussi aux joueurs de cultiver leurs propres ressources, en plus de gérer leur ranch. Bref, de quoi confirmer une fois de plus que nous aurons affaire à un jeu d’action-aventure en monde ouvert des plus hétéroclites, même si cela demeure encore trop beau pour être vrai aux yeux de certains joueurs. L’avantage, c’est que nous n’aurons toutefois plus à attendre bien longtemps avant de vérifier cela par nous-mêmes, puisque Crimson Desert arrivera le 19 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Pearl Abyss