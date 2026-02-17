À un mois de sa sortie, Crimson Desert continue son opération séduction en avançant des arguments qui font rêver les joueurs qui couvent de grandes attentes pour ce nouveau RPG en monde très ouvert.

Après une série de trois vidéos présentant grossièrement ce qui nous attend dans Crimson Desert sur des thèmes comme son histoire et son monde ouvert, son combat et sa progression, et enfin la vie dans la région fictive de Pywel, le directeur des relations publiques de son studio Pearly Abyss, Will Powers, a tenu une interview auprès de Dropped Frames pour revenir sur toutes ces promesses presque trop belles pour être vraies, et ajouté un autre argument coup de poing qui devrait gagner les faveurs de nombreux joueurs qui l'attendent.

Crimson Desert, le futur jeu de rêve lauréat de nombreux prix en 2026 ?

Objet d'un développement particulièrement de la part d'un spécialiste des MMO coréens, Crimson Desert est l'occasion pour Pearl Abyss de proposer leur tout premier RPG solo en monde ouvert qui couve des ambitions démesurées et une générosité qui n'a visiblement pas à rougir de monuments du genre comme Skyrim ou Red Dead Redemption 2. Beaucoup craignent toutefois qu'il soit presque trop généreux pour son propre bien, au point de perdre de nombreux joueurs dans l'immensité de sa proposition.

Quoi qu'il en soit, Crimson Desert semble vouloir être un RPG mediéval-fantastique aussi complet que possible, avec un univers complexe, mais aussi une exploration « organique », comme l'a expliqué Will Powers dans le podcast ci-dessous. « Les développeurs veulent que vous vous perdiez dans leur jeu, que vous vous amusiez à sortir des sentiers battus pour interagir avec une énorme variété de contenus ».

Au-delà d'un monde ouvert extrêmement riche en activités de tous horizons, Will Powers avait également un autre argument qui pourrait rallier de nombreux joueurs à la cause de Crimson Desert. « Je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de microtransactions via une boutique cosmétique ou autre. Il s'agit d'une expérience premium que vous achetez, puis vous profitez simplement de son monde. Acheter le jeu, c'est ça la transaction, point final ». Il s'agit donc clairement d'un grand écart par rapport aux habitudes de Pearl Abyss et ses MMO, mais qui devrait justement plaire aux amateurs d'expériences solo complètes dès leur sortie. Verdict ce 19 mais 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Dropped Frames sur YouTube