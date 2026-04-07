Crimson Desert dévoile de plus en plus ses secrets au fur et à mesure que des millions de joueurs en arpentent chaque recoin. Le jeu est gigantesque, la carte du monde est truffée de secrets et de clins d'œil en plus de cacher des artefacts et des armes spéciales d'une puissance folle. L'une d'entre elles a d'ailleurs fait déferler un vent de folie sur les réseaux sociaux ce weekend.

Une arme complètement folle découverte dans Crimson Desert

Un vidéaste du nom de KhrazeGaming a compilé une dizaine d'objets hallucinants à découvrir dans Crimson Desert. L'un d'eux est une arme assez incroyable, capable de générer des bourrasques de vent, similaires à des tornades, comme on pourrait en voir dans certains animes, ou un Dynasty Warriors. Crimson Desert ne cache pas ses inspirations et fait également de nombreux clins d'œil à d'autres œuvres. « C'est Avatar » , « on dirait Naruto » … la dernière découverte en date ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. Et pour cause, c'est un éventail capable de générer des tornades tel l'Avatar du vent dans la série du même nom ou encore une héroïne que l'on peut croiser dans le manga Naruto.

Un arme complètement folle et destructrice

Dans Crimson Desert, il s'agit de l'Éventail de la Sorcière Orientale que l'on peut récupérer sur l'île centrale entre Bay of Abundance (La Baie de l'Abondance) et Demeniss Port (Port de Demeniss). L'arme est cachée dans une grotte nichée à flanc de montagne. Elle permet de contrôler le vent pour propulser les ennemis et les éliminer rapidement par paquets de dix sans sourciller. Cette arme exceptionnelle est même capable de détruire facilement certaines structures. Elle peut donc s'avérer être une alliée redoutable pour la capture de certains avant-postes autrement compliqués à conquérir.

Des équipements comme celui-ci, il en existe tout un tas dans Crimson Desert. Certains ont déjà été découverts tandis que d'autres sont encore cachés et ne demandent qu'à l'être. L'action-RPG de Pearl Abyss n'a pas encore fini de faire parler de lui, d'autant qu'il fédère toujours plus de joueurs. Pour rappel, le jeu est disponible dès maintenant sur PS5, Xbox Series et PC.