Pour accompagner la sortie récente de son DLC Charting the Unknown, Crimson Desert se laisse essayer gratuitement pour des millions de joueurs, voici comment.

Après que Crimson Desert ait eu droit à une version « Enhanced » signifiant une sorte de forme finale à la formule de base déjà très généreuse de Pearl Abyss, le titre a accueilli ce 29 octobre 2026 son premier DLC majeur, Charting the Unknown. Histoire de célébrer la sortie de cette extension dans le vaste monde de Pywel, le studio coréen propose actuellement d'essayer le jeu principal gratuitement pendant quelques heures, mais uniquement dans ses versions PS5 et Xbox Series. On vous explique plus en détail comment profiter de ce dispositif et sous quelles conditions.

Quand sera disponible l'essai gratuit de Crimson Desert ?

Dans une annonce publiée sur son site officiel, Pearl Abyss confirme que l'essai gratuit de Crimson Desert Enhanced est disponible dès maintenant sur PS5 et Xbox Series, depuis la sortie du DLC Charting the Unknown. Cet essai gratuit permet de découvrir les 5 premières heures du jeu. Attention toutefois, les conditions ne sont pas les mêmes selon votre console.

Sur Xbox Series, l'essai gratuit de Crimson Desert est ouvert à tous les joueurs, sans abonnement : pas besoin par exemple du Xbox Game Pass pour en profiter. Sur PS5, en revanche, il est uniquement accessible aux abonnés PlayStation Plus Premium (ou Deluxe dans les régions où Premium n'existe pas), car il fait partie des essais de jeux propres à cette formule. À noter que la progression, toute la progression réalisée pendant ces 5 heures se fera sur une sauvegarde réutilisable si vous achetez le jeu complet par la suite :

Sur Xbox Series : jusqu'au 7 janvier 2027 , pour tous les joueurs

, pour tous les joueurs Sur PS5 : jusqu'au 29 octobre 2027, pour les abonnés PlayStation Plus Premium

Que contient l'essai gratuit ?

Plus qu'une simple démo, l'essai gratuit de Crimson Desert donne accès au jeu de base dans une version Enhanced, sans zone bloquée. La seule vraie limite est le temps de jeu. Voici ce qu'il faut savoir :

5 heures de jeu : le compteur est fixe, et l'essai n'est disponible qu'une seule fois par compte.

: le compteur est fixe, et l'essai n'est disponible qu'une seule fois par compte. Le jeu de base uniquement : le DLC Charting the Unknown n'est pas inclus, et 5 heures ne suffiraient de toute façon pas pour y accéder.

: le DLC Charting the Unknown n'est pas inclus, et 5 heures ne suffiraient de toute façon pas pour y accéder. Une progression conservée : votre sauvegarde pourra être transférable vers la version complète en cas d'achat.

: votre sauvegarde pourra être transférable vers la version complète en cas d'achat. Un téléchargement obligatoire : contrairement à la démo de 20 minutes jouable via navigateur sur Twitch en septembre, il faut ici télécharger le jeu sur sa console.

Comment accéder à l'essai gratuit de Crimson Desert ?

Selon la console employée pour profiter de cet essai gratuit de Crimson Desert, la marche à suivre diffère autant que les conditions d'accès à la plateforme :

Sur Xbox Series : ouvrez le Microsoft Store, recherchez Crimson Desert Enhanced (et non la fiche du DLC), puis lancez le téléchargement de la version d'essai.

Sur PS5 : avec un abonnement PlayStation Plus Premium actif, rendez-vous sur le PlayStation Store, recherchez Crimson Desert Enhanced ou ouvrez la section des essais de jeux du PS Plus.

Source : Site officiel de Crimson Desert