Crimson Desert Enhanced rend dès maintenant votre jeu plus beau et ajoute même du contenu. Cette mise à jour gratuite est l'occasion de redécouvrir vraiment le jeu.
Hier soir, lors de l'ONL de la Gamescom 2026, Pearl Abyss a révélé Crimson Desert Enhanced. Cette nouvelle version du jeu, d'ores et déjà disponible comme mise à jour gratuite, ajoute encore du contenu et améliore aussi bien visuellement que techniquement celle d'origine. Qui plus est, elle vous permet désormais de vivre l'aventure en français, grâce une VF complète. On vous donne tous les détails.
Crimson Desert Enhanced rend l'aventure encore plus belle
C'est le moment de mettre ou remettre le pied à Pywell. Le monde de Crimson Desert passe en version 2.0 avec cette nouvelle version Enhanced (« Réhaussée »). Le jeu arbore une allure plus fraîche à présent, grâce ses graphismes revus à la hausse. Mais ce n'est pas tout, il accueille également des cinématiques inédites. Voilà qui devrait apporter plus de fluidité et de force à la narration, qui pêchait un peu jusque-là.
On notera aussi que le contenu déjà gargantuesque du jeu ne fait que s'alourdir encore avec Crimson Desert Enhanced. Eh oui ! Pearl Abyss a encore des surprises pour vous. La nouvelle version du jeu pourvoit Kliff de 8 nouvelles compétences qui peuvent être débloquées à un certain moment de l'histoire.
De manière générale, Crimson Desert reçoit aussi ici de nombreux correctifs. Plusieurs bugs persistants disparaissent avec la mise à jour gratuite 2.0, pour une aventure plus agréable. Sans compter que Pearl Abyss a également repensé certains éléments de l'interface et ajouter des options, notamment pour la monture volante. Enfin, le jeu profite d'une meilleure optimisation en termes de performances et affiche des visuels plus soignés. Profitez-en sans attendre.
Le casting de la VF et 5 nouvelles langues
Crimson Desert Enhanced va permettre au jeu de se laisser découvrir par encore plus de monde, on vous le parie. Et pour cause, Pearl Abyss a produit une nouvelle localisation du texte en arabe mais, aussi et surtout, pas moins de 5 nouveaux doublages complets, dont le français.
Ainsi, c'est Laurent Blanpain qui reprend le rôle principal de Kliff, lui qui incarne la nouvelle voix de Batman dans le dernier jeu LEGO ou encore Caped Crusader. Il est accompagné dans Crimson Desert par Emmanuel Gradi (Games of Thrones, The Witcher 3) et Nahla Attali (Les Carnets de l'apothicaire, Borderlands 4), qui incarne respectivement Ongka et Damiane. Et pour le reste du casting en VF :
- Kliff : Laurent Blanpain
- Ongka : Emmanuel Gradi
- Damiane : Nahla Attali
- Alan Serkis : Serge Fali
- Alustia : Vincent Violette
- Andrew : Jérémy Prévost
- Barden Midder : Benjamin Gasquet
- Charles Celeste : Jean-François Aupied
- Colette Asorian : Noémie Orphelin
- Crowcaller : Christophe Seugnet
- Dean Grundir : Pierre-Alain de Garrigues
- Dierderik : François Bergeron
- Drake Wells : Théo Frilet
- Duane : Franck Lorrain
- Gabriel Caliburn : Serge Biavan
- Goyan : Souterelle
- Hexe Marie : Caroline Bourg
- Lucian Bastier : Igor Chometowski
- Ludwig : Valentin Merlet
- Margo, The Witch : Manon Adolphe
- Marius / Ross : Maxime Baudouin
- Marni (H.A.L.L.) : Yoann Sover
- Master Da ÷ Swan Demarsan
- Myurdia : Augustin Jacob
- Naira : Lou Viguier
- Reed Devil : Benjamin Lhommas
- Shakatu : Pascal Nowak
- Stefan Lanford : Guillaume Bourboulon
- Torstein : Olivier Peissel
- Valgash / Woosa, The Witch : Elsa Davoine
- White Crow The Witch : Lauriane de Savigny
- Yana : Antoine Schoumsky
Source : Pearl Abyss.