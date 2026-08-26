Crimson Desert Enhanced rend dès maintenant votre jeu plus beau et ajoute même du contenu. Cette mise à jour gratuite est l'occasion de redécouvrir vraiment le jeu.

Hier soir, lors de l'ONL de la Gamescom 2026, Pearl Abyss a révélé Crimson Desert Enhanced. Cette nouvelle version du jeu, d'ores et déjà disponible comme mise à jour gratuite, ajoute encore du contenu et améliore aussi bien visuellement que techniquement celle d'origine. Qui plus est, elle vous permet désormais de vivre l'aventure en français, grâce une VF complète. On vous donne tous les détails.

Crimson Desert Enhanced rend l'aventure encore plus belle

C'est le moment de mettre ou remettre le pied à Pywell. Le monde de Crimson Desert passe en version 2.0 avec cette nouvelle version Enhanced (« Réhaussée »). Le jeu arbore une allure plus fraîche à présent, grâce ses graphismes revus à la hausse. Mais ce n'est pas tout, il accueille également des cinématiques inédites. Voilà qui devrait apporter plus de fluidité et de force à la narration, qui pêchait un peu jusque-là.

On notera aussi que le contenu déjà gargantuesque du jeu ne fait que s'alourdir encore avec Crimson Desert Enhanced. Eh oui ! Pearl Abyss a encore des surprises pour vous. La nouvelle version du jeu pourvoit Kliff de 8 nouvelles compétences qui peuvent être débloquées à un certain moment de l'histoire.

De manière générale, Crimson Desert reçoit aussi ici de nombreux correctifs. Plusieurs bugs persistants disparaissent avec la mise à jour gratuite 2.0, pour une aventure plus agréable. Sans compter que Pearl Abyss a également repensé certains éléments de l'interface et ajouter des options, notamment pour la monture volante. Enfin, le jeu profite d'une meilleure optimisation en termes de performances et affiche des visuels plus soignés. Profitez-en sans attendre.

Le casting de la VF et 5 nouvelles langues

Crimson Desert Enhanced va permettre au jeu de se laisser découvrir par encore plus de monde, on vous le parie. Et pour cause, Pearl Abyss a produit une nouvelle localisation du texte en arabe mais, aussi et surtout, pas moins de 5 nouveaux doublages complets, dont le français.

Ainsi, c'est Laurent Blanpain qui reprend le rôle principal de Kliff, lui qui incarne la nouvelle voix de Batman dans le dernier jeu LEGO ou encore Caped Crusader. Il est accompagné dans Crimson Desert par Emmanuel Gradi (Games of Thrones, The Witcher 3) et Nahla Attali (Les Carnets de l'apothicaire, Borderlands 4), qui incarne respectivement Ongka et Damiane. Et pour le reste du casting en VF :

Kliff : Laurent Blanpain

Ongka : Emmanuel Gradi

Damiane : Nahla Attali

Alan Serkis : Serge Fali

Alustia : Vincent Violette

Andrew : Jérémy Prévost

Barden Midder : Benjamin Gasquet

Charles Celeste : Jean-François Aupied

Colette Asorian : Noémie Orphelin

Crowcaller : Christophe Seugnet

Dean Grundir : Pierre-Alain de Garrigues

Dierderik : François Bergeron

Drake Wells : Théo Frilet

Duane : Franck Lorrain

Gabriel Caliburn : Serge Biavan

Goyan : Souterelle

Hexe Marie : Caroline Bourg

Lucian Bastier : Igor Chometowski

Ludwig : Valentin Merlet

Margo, The Witch : Manon Adolphe

Marius / Ross : Maxime Baudouin

Marni (H.A.L.L.) : Yoann Sover

Master Da ÷ Swan Demarsan

Myurdia : Augustin Jacob

Naira : Lou Viguier

Reed Devil : Benjamin Lhommas

Shakatu : Pascal Nowak

Stefan Lanford : Guillaume Bourboulon

Torstein : Olivier Peissel

Valgash / Woosa, The Witch : Elsa Davoine

White Crow The Witch : Lauriane de Savigny

Yana : Antoine Schoumsky