Crimson Desert propose de très nombreuses choses à faire et son contenu est tout simplement gargantuesque. Mais derrière cette extrême générosité se cachent quelques détails qui ne plaisent pas au plus grand nombre, notamment en termes de fonctionnalité. Ça concerne cette fois un aspect du jeu que l'on déverrouille très tardivement, une récompense décevante après plusieurs dizaines d'heures d'investissement.

Une fonctionnalité majeure déçoit les joueurs qui ont fini Crimson Desert

Avec une carte aussi titanesque que celle de Crimson Desert, les moyens de s'y déplacer rapidement se devaient d'être nombreux, et c'est le cas. Il y a bien entendu les Nexus Abyssaux, qui permettent de faire des déplacements rapides, mais également plusieurs montures. On pourra en effet dompter différentes créatures afin de s'en servir comme monture. Du cheval classique à l'ours en passant par le dragon, le choix est varié. Mais c'est justement le reptile géant qui pose problème.

Si vous rêviez déjà de jouer les Khaleesi à dos de Drogon dans Crimson Desert, malheureusement, il va falloir revoir vos espoirs à la baisse. C'est un point que notre ami Geralt de Reeves a mis en avant lors de son test : la déception liée au dragon. Présenté lors de multiples bandes-annonces, beaucoup ont cru que cette monture ultime était le Graal tant mérité après avoir terminé le jeu. Oui, et non. Si la monture arrive très tardivement au point qu'elle peut être vue comme un cadeau pour avoir terminé l'aventure, en réalité, vous ne pouvez pas l'utiliser comme bon vous semble.

Le dragon dans Crimson Desert.

Voler en dragon n'est pas aussi exceptionnel qu'attendu

Une fonctionnalité finalement très décevante pour beaucoup de joueurs qui font part de leur insatisfaction sur les réseaux sociaux. « Je n'ai jamais compris le concept d'« équilibrage » dans les jeux solo… » déplore un joueur, « c'est vraiment décevant, rétorque un autre » sur X. Difficile de venir les contredire, le Dragon de Crimson Desert ne peut être utilisé que quinze minutes d'affilée avant qu'il ne disparaisse. Il faudra alors attendre cinquante minutes (en temps réel) avant de pouvoir de nouveau faire appel à lui.

On sent très clairement ici que Crimson Desert a hérité d'une fonctionnalité conditionnée comme dans un MMORPG, ce qui n'a pas spécialement sa place dans un jeu d'aventure en solo. Il ne reste plus qu'à voir si Pearl Abyss va mettre à jour tout ceci dans les prochains jours ou semaines. Le studio a déjà lancé pas moins de trois patchs depuis la sortie en modifiant et en ajoutant différentes fonctionnalités dans la foulée. Le prochain gros chantier concerne les touches pour adoucir les contrôles et les rendre plus instinctifs, peut-être que sur le chemin Crimson Desert nous autorisera à utiliser le dragon comme bon nous semble.

source : X