Ces dernières semaines, Pearl Abyss a enfin présenté plus en détail la proposition particulièrement ambitieuse et généreuse de Crimson Desert et l'aventure qu'il nous promet dans le très (trop ?) vaste monde de Pywel. Sauf que tout cela provient des versions PS5 Pro et PC du jeu, ce qui fait craindre à certains joueurs que le studio coréen cache quelque chose, comme par exemple des versions PS5 fat et Xbox Series en deça de celles montrées. Soit peu ou prou ce qu'avait fait CD Projekt RED avec Cyberpunk 2077 en ne montrant le jeu que sur PC, et pas sur PS4 et Xbox One, avec le triste résultat qu'on connaît. Will Powers, directeur marketing de Pearl Abyss a exprimé le fond de sa pensée sur le sujet.

Un Crimson Desert trop beau pour être vrai, ou avec un lancement bien maîtrisé ?

Alors que Crimson Desert arrive ce 19 mars 2026 après de longues années de développements et plusieurs reports, certains ont encore du mal à croire qu'un jeu avec un monde ouvert aussi gargantuesque et autant de choses à faire puisse tourner correctement sur les machines actuelles, notamment sur PS5 "fat" et Xbox Series. Une crainte également renforcée par le fait que les récentes présentations du titre proviennent de ses versions PC (qui plus est sur une puissante configuration) et PS5 Pro. Will Powers, directeur marketing chez Pearl Abyss, visiblement agacé de voir autant de méfiance et de scepticisme sur les réseaux sociaux.

« On ne cache rien, et j'en ai marre de devoir répéter des centaines de fois que nous allons révéler un tas de choses avant le lancement de Crimson Desert pour donner aux gens suffisamment de temps pour précommander le jeu. On le dit ouvertement... laissez-nous travailler ? S'il vous plaît et merci. Fin du coup de gueule ». Bien que le titre ait obtenu le statut Gold fin janvier, les équipes sont actuellement dans la dernière ligne droite d'optimisation avant le jour-J dans deux petites semaines.

Pour essayer de rassurer les foules, Crimson Desert a par ailleurs eu droit à un article dédié sur PlayStation.Blog sous forme de preview massive de quatre heures, présentant le jeu tant sur PS5 Pro que sur la console standard, afin de montrer comment le titre tourne sur cette dernière. Fatalement, on peut relever une différence de performances entre les deux, étant donné que l'une bénéficie exclusivement de la technologie PSSR et d'une fiche technique plus robuste que l'autre. Contrairement à Cyberpunk 2077 à sa sortie sur PS4 et Xbox One, Crimson Desert devrait cependant en principe tourner correctement sur consoles et sur un PC disposant de la configuration minimale requise. Verdict complet toutefois à partir du 19 mars 2026.

Sources : Will Powers sur X.com ; PlayStation.Blog